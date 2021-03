Franciszek, odzyskały wolność. Wiadomość tę potwierdziły władze stanu Zamfara.

- Przyłączam się do głosu biskupów Nigerii, potępiając nikczemne porwanie 317 dziewcząt, uprowadzonych ze swej szkoły w Jangebe, w północno-zachodniej części kraju. Modlę się za te dziewczęta, aby mogły wkrótce powrócić do domu, i zapewniam ich rodziny i je same o swej bliskości - mówił papież Franciszek po modlitwie „Anioł Pański” w Watykanie, po czym odmówił w tej intencji modlitwę „Zdrowaś, Maryjo” wraz ze zgromadzonymi na placu św. Piotra wiernymi.

Po porwaniu 26 lutego dziewczęta były przetrzymywane w lesie. Szczegóły ich uwolnienia nie są na razie znane. Nie wiadomo też czy porywaczom został zapłacony okup.