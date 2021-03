Od nocnej interwencji - po akcję pomocową. Katowiccy policjanci zaangażowali się w zbiórkę dla trzylatka. Zaniedbane dziecko funkcjonariusze odebrali pijanej matce, po tym jak zostali wezwani do domowej awantury. Chłopiec nie miał ani ubrań, ani zabawek.

Akcję relacjonuje sierżant sztabowy Dawid Boryń:

Chłopiec trafił do Domu Dziecka, a zbiórka, jaką zainicjowali policjanci przeszła oczekiwania. Mówią Dawid Boryń i Agnieszka Żyłka z katowickiej Policji:

W sprawie matki chłopca trwa śledztwo. Chłopiec - póki co - pozostał w Domu Dziecka. Rzeczy jest na tyle dużo, że trafią one nie tylko do trzylatka, ale i do innych potrzebujących dzieci.