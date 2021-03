Biskupi apelują o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy  

W związku z przypadającą 7 marca 1700. rocznicą wydania przez cesarza Konstantyna I Wielkiego dekretu ustanawiającego niedzielę dniem odpoczynku biskupi wystosowali "Apel o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy". Pod dokumentem podpisali się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc.

Wspominając ustanowienie "przez władzę cywilną świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu" - czytamy w dokumencie.

"Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka" - napisali biskupi w apelu.