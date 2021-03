Ogromny pożar pochłonął obóz dla uchodźców Rohingya  

Do wydarzenia doszło w poniedziałek w obozie Balukhali, jednym z 34 obozów dla uchodźców, w południowym Bangladeszu. Żywioł zmusił co najmniej 50 tys. osób do ucieczki. Co najmniej 15 osób zginęło, ponad 560 rannych, a 400 pozostaje zaginionych, podała agencja ONZ ds. Uchodźców.