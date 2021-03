Wielki Tydzień to czas refleksji nad sensem naszego chrześcijańskiego powołania. Wydarzenia liturgiczne Wielkiego Tygodnia wprowadzają nas w refleksję nad sensem naszego własnego życia i śmierci – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Miziński zauważył, że czas pandemii zmienił naszą perspektywę z tej czysto ziemskiej na tę duchową. „Temat śmierci na stałe zagościł w przekazach medialnych, w rozmowach z rodziną i przyjaciółmi. Każdego z nas bezpośrednio lub pośrednio dotknęła choroba i śmierć spowodowana pandemią Covid-19. To doświadczenie niejako zmieniło naszą perspektywę postrzegania rzeczywistości z tej czysto ziemskiej na tę duchową. Zaczęliśmy zastanawiać się bardziej nad tym, jaki sens ma życie, które jest tak kruche i ulotne” – powiedział.

Podkreślił, że wydarzenia Wielkiego Tygodnia jeszcze mocniej wprowadzają nas w refleksję nad sensem naszego życia i śmierci, zwłaszcza w tym czasie naznaczonym pandemią. „Chrystus Pan odkupił nas przez swoją śmierć nadając tym samym nowy wymiar i nową perspektywę naszej śmierci. Nie jest ona już kresem życia, ale bramą, przejściem do pełni życia w Zmartwychwstałym” – powiedział.

Episkopat News · Bp Miziński: Wielki Tydzień to czas refleksji nad sensem naszego chrześcijańskiego powołania

Dodał, że współczesne społeczeństwa pragną usunąć myśli o cierpieniu, umieraniu, podczas gdy pandemia niejako zmusiła nas do powrotu do zastanowienia się nad misterium śmierci. „Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nadaje sens naszemu cierpieniu i umieraniu na tym świecie. Wskazuje nam, że każde cierpienie i każda śmierć złączone z Jego cierpieniem i śmiercią, przynoszą obfity owoc, nigdy nie idą na marne” – zaznaczył.

Bp Miziński zachęcił do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa i zasad sanitarno-epidemicznych, a w przypadku niemożności, do łączności duchowej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. „Całe życie religijne chrześcijan i cała liturgia Kościoła zmierzają do tych trzech świętych dni, w których dokonało się zbawienie świata. Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego. Przez te trzy dni dane nam jest wejść z Chrystusem w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Te trzy dni, które upamiętniają Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, przypominają nam prawdę o Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią” – zaznaczył.

„Wejdźmy poprzez liturgię razem z Chrystusem w ten święty czas, towarzysząc Mu w Jego osamotnieniu, męce i śmierci, abyśmy mogli dostąpić także chwały zmartwychwstania, które wysłużył nam swoim zmartwychwstaniem” – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.