- To jedyny tego typu kierunek studiów w Polsce - podkreśla ks. prof. Mateusz R. Potoczny, dziekan wydziału teologicznego UO.

Musimy się czymś wyróżnić. Małe ośrodki mają szansę tylko jeśli proponują coś, czego potencjalni studenci nie znajdą nigdzie indziej. Nie ma w Polsce żadnego ośrodka teologicznego, który podejmowałby refleksję i studia nad chrześcijańskim Wschodem. Dlatego liczymy na zainteresowanie studentów z całego kraju. Celem studiów jest zaznajomienie studentów z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynienie z absolwentów ekspertów zdolnych angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu – mówi ks. Potoczny, uzasadniając uruchomienie nowego kierunku studiów na WT UO.

Bezpłatne studia, które rozpoczną się w październiku br., chociaż będą miały formę stacjonarnych studiów licencjackich (w przyszłości również magisterskich), w dużej mierze będą prowadzone w trybie online. Aby ułatwić studiowanie osobom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami. Mogą się na nie wybrać tegoroczni maturzyści oraz osoby, które już wcześniej zdały egzamin dojrzałości. – Liczymy na to, że znajdzie się odpowiednia liczba osób, ok. 20–30, do rozpoczęcia tego kierunku. Myślę, że jest w Polsce wielu ludzi, którzy fascynują się Orientem chrześcijańskim. Na tych fascynatów także liczymy – podkreśla ksiądz dziekan.

W programie studiów (szczegóły TUTAJ) znalazły się przedmioty z zakresu nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Wykładać je będą naukowcy nie tylko z opolskiej teologii, ale także z innych wydziałów UO oraz innych ośrodków.

– Wśród wielu przesłanek, które przyświecały nam w pracach nad utworzeniem tego kierunku, są m.in. wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z migracjami ludności, handlem itp., które wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu życia społeczeństw. Po drugie, w dzisiejszym świecie obserwowane jest coraz większe zainteresowanie Orientem. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy chcą poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu. Dotyczy to także jej chrześcijańskiego ujęcia. Tym bardziej, że chrześcijanie Orientu znajdują się na skraju zapomnienia. A przecież chrześcijański Orient może wnieść bardzo wiele w nasze, zachodnie chrześcijaństwo – podkreśla ks. prof. M.R. Potoczny.