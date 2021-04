Halina Różańska: O. Bergoglio odmienił życie wielu więźniów  

Polka wspomina, że ojciec Bergoglio jako zwykły ksiądz, a potem biskup i kardynał, spotykał się także ze skazanymi za poważne przestępstwa i chorymi na Aids. „Siadał blisko nich, rozmawiał, spowiadał tych, którzy tego chcieli. Dzięki niemu wielu z nich się nawróciło. Jako głowa Kościoła nadal okazuje bliskość wszystkim ubogim tego świata, dlatego uważam go za jednego z największych papieży” – powiedziała papieskiej rozgłośni Helena Różańska.

Jest przekonana, że naszą postawą wobec więźniów może być tylko miłość i miłosierdzie. „Większość z nich nigdy nie była kochana i to jest główny powód ich złamanego życia i błędów, które popełnili. Dlatego wzorem ojca Bergoglio staram się przybliżać im modlitwę, bo to spotkanie z żywą miłością. Tylko dzięki miłości i bliskości możemy liczyć w relacjach z nimi na jakiś sukces” – powiedziała Halina Różańska.

Halina Różańska urodziła się we Lwowie w 1943 r. Po II wojnie światowej wyemigrowała z rodzicami do Argentyny. Gdy miała 8 lat dowiedziała się o śmierci swojej babci, która zmarła z wycieńczenia jako więzień reżimu komunistycznego na Syberii. Od tej pory Halina postanowiła poświęcić swoje życie pomocy więźniom. Swoją służbę w więzieniach Buenos Aires kontynuuje do dziś.