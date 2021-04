Socjalistyczne władze podmadryckiej gminy Getafe wydały podręcznik - przewodnik "Buntownicy płciowi", który jest rozprowadzany w lokalnych szkołach podstawowych i średnich. Według burmistrz gminy Sary Hernandez, celem publikacji jest, "aby wszystkie dzieci i młodzież miały satysfakcjonujące relacje seksualne".

Przewodnik w "formacie bardzo wizualnym" został także przedstawiony przez lokalne władze Sorii (Kastylia i Leon), do konsultowania w szkołach, online lub do pobrania w siedzibie gminy - poinformowała Europa Press.

"Masz wątpliwości na temat seksu, partnera, twojego ciała? Projekt 'Buntownicy Płciowi' oferuje genialny przewodnik na różne tematy, które na pewno cię zainteresują, zaciekawią i zaskoczą" - czytamy na stronach internetowych miejskiego ośrodka feministycznego Kobieta i Równość (Centro Municipal Mujer e Igualdad) w strukturach podmadryckiej gminy Getafe.

Przewodnik składa się z 6 części z wprowadzeniem burmistrz, która wyraziła zaniepokojenie, że "od dzieciństwa narzuca się stereotypy" i podkreśliła, że należy z nimi walczyć. "Chodzi o to, abyśmy od dzieciństwa i wczesnej młodości nauczyli się decydowania o naszych ciałach, kochania bez strachu, życia bez przemocy i innych maskulinizacji" - napisała. Hernandez zachęciła do "odkrywania wielkiego seksu i przeżywania go bez granic".

W piśmie do szkół podstawowych i średnich władze miasta zaleciły korzystanie z podręcznika w celu "depatriarchalizacji". Według publikacji, obecne społeczeństwo wpaja dzieciom "genitalną, androcentryczną, fallusocentryczną, penetrocentryczną i heteronormatywną" wizję społeczeństwa, z czym należy skończyć. W związku z tym zachęca dziewczynki do "odkrywania łechtaczki", którą definiuje jako "królową przyjemności", a także przekazuje im inne propozycje, jak: "masturbacja jest fajna" czy "wyłącz telewizor i włącz swoją łechtaczkę", poparte szczegółowymi rysunkami części kobiecych genitaliów z entuzjastycznymi wyjaśnieniami w stylu komiksu.

"Mamy wspaniałych profesjonalistów w radzie ds. edukacji lub w ośrodku feministycznym" - powiedziała Hernandez podczas posiedzenia rady miejskiej we wtorek. Chodzi o to, aby "wszyscy chłopcy i dziewczynki z Getafe, wszyscy nieletni i młodzież tej gminy mieli satysfakcjonujące relacje seksualne, ewidentnie i jasno mówiąc, satysfakcjonujące i równe" - podkreśliła.

"Burmistrz Getafe Sara Hernandez (PSOE) mówi, że dzieci powinny mieć satysfakcjonujące relacje seksualne. Każdy, kto łączy pojęcia "dzieci" i "seks" w jednym zdaniu, jest już zaniepokojony" - napisał na Twitterze David Santos Altavoz.