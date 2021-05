Papież przestrzegł przed "złym dystansem" podczas pandemii  

"Słowo katolicki można przetłumaczyć jako stać się bliskim, bo jest to powszechne; być blisko wszystkich" - mówił papież w przemówieniu do krajowej rady włoskiej Akcji Katolickiej podczas audiencji w Watykanie.

"Czas pandemii, który nadal wymaga akceptowania różnych form dystansu, ukazał jeszcze wyraźniej wartość braterskiej bliskości, między osobami, pokoleniami, obszarami" - oświadczył Franciszek.

Zwracając się do działaczy podkreślił:

"Głosicie świadectwo tego, że dystans nie może nigdy stać się obojętnością, nie może nigdy przekładać się na obcość. To jest niedobry dystans, to patrzenie w drugą stronę, to obojętność".