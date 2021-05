Papież przekazuje dar dla centrum indyjskiego Shanti Ashram  

Celem było zabranie 60 tys. euro dla ośrodka zdrowia i opieki społecznej, który poprzez „bank żywności”, pomoc medyczną oraz szkolenia dla kobiet przedsiębiorców pomaga 50 tysiącom dzieci i ich rodzinom rozsianym w wioskach wokół miasta, które znajduje się w stanie Tamil Nadu, na dalekim południu subkontynentu. Dzięki sponsorom i solidarnemu budzeniu solidarności wielu ludzi udało się zebrać kwotę około 40 tysięcy euro. Pozostałą część pieniędzy potrzebnych, aby osiągnąć cel zbiórki, czyli 60 tys. euro, przekazał Papież Franciszek. Dzięki temu ośrodek Shanti Ashram będzie mógł kontynuować swoją pomoc dla ludności.

Pomysłodawczynią tej niezwykłej inicjatywy solidarności w roku pandemii była Antonia Testa, profesor ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie, która dwa lata temu, podczas podróży do Indii, poznała doktora Kezevino Arama, pediatrę, przewodniczącego Shanti Ashram. „W styczniu Kezevino skontaktował się ze mną z prośbą o pomoc – wspomina prof. Testa. – Powiedział mi, że po ośmiu miesiącach lockdownu wyczerpali wszystkie swoje zasoby i że nigdy nie widział tyle biedy. Ponieważ Kezevino przewiduje, że sytuacja nie poprawi się do czerwca tego roku, dlatego szukał wsparcia ekonomicznego, aby kontynuować pomoc przez co najmniej pięć następnych miesięcy, a na to potrzebował właśnie ok. 60 tys. euro”.

„Aby pomóc mu - kontynuuje profesor Testa - postanowiłam zaangażować kolegów i firmy w «ginekologiczny maraton solidarności», czyli wirtualne wydarzenie trwające około 10 godzin, oparte na dialogu i dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Około dwudziestu kolegów, którzy są ekspertami w tej dziedzinie, zaangażowało się w projekt, aby wesprzeć rozwój społeczności indyjskich w tym pandemicznym kryzysie, dodatkowo pogłębionym przez gwałtowny wzrost liczby zakażeń i zgonów od końca lutego”. Wprowadzeniem do konferencji, w języku angielskim, był raport prof. Salvatore Mancuso, byłego wykładowcę ginekologii i położnictwa na Uniwersytecie Katolickim, na temat „historii łożyska”, skierowany do nastolatków, aby powiązać naukową i ludzką stronę macierzyństwa oraz narodzin. Sformułowanie końcowych wniosków z maratonu powierzono rektorowi Uniwersytetu Katolickiego, profesorowi Franco Anelli.