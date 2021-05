"W gronie wykładowców JP2 Studies znaleźli się intelektualiści światowego formatu, m.in.: George Weigel, Remi Brague, Jarosław Kupczak OP, Rowan Williams, Marek A. Cichocki, Michał Gierycz, czy Francis Russell Hittinger" - czytamy w informacji przekazanej PAP.

"Rekrutacja na studia rozpoczyna się 18 maja - w 101. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a zakończy trzeciego tygodnia września 2021 roku, przy czym w sierpniu wszystkie biura uniwersyteckie są zamknięte" poinformowała uczelnia.

W komunikacie zaznaczono, że "JP2 Studies" to kolejne przedsięwzięcie działającego od roku Instytutu Kultury św. Jana Pawła II powołanego w setną rocznicę urodzin Wielkiego Papieża z inicjatywy Fundacji Świętego Mikołaja i Fundacji Futura Iuventa".

Misją Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II na Angelicum w Rzymie jest refleksja nad najważniejszymi wyzwaniami współczesności postrzeganymi przez pryzmat intelektualnego i duchowego dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Po cieszących się w mijającym roku akademickim popularnością cyklach wykładów otwartych "JP2 Lectures" oraz międzynarodowych konferencjach "Re-thinking solidarity", najnowszym przedsięwzięciem Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II jest uruchomienie na rzymskim Angelicum rocznych podyplomowych studiów interdyscyplinarnych.

"Nasza propozycja jest niepowtarzalna: to znakomici wykładowcy, myślenie nie tylko o Janie Pawle II, ale również myślenie wraz z nim, świetna uczelnia, no i do tego wieczne miasto. Myślę, że dla studentów może to być wielka życiowa przygoda" - powiedział dr Dariusz Karłowicz, jeden z inicjatorów powołania Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II.

"Można powiedzieć, że studia nad myślą Jana Pawła II wracają do swojego źródła" - wskazał prof. Jarosław Kupczak OP, prezes polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, wybitny znawca teologii Jana Pawła II, a od nowego roku akademickiego także wykładowca "JP2 Studies". W jego ocenie istotne jest również fakt, że Instytut Kultury św. Jana Pawła II umiejscowiony został w Rzymie, ponieważ w ten sposób ma możliwość oddziaływania międzynarodowego. "Na uniwersytecie Angelicum, od samego początku uczą się przyszli biskupi, przyszli kardynałowie z całego świata" - zwrócił uwagę prof. Kupczak OP.

Na studia mogą zapisywać się osoby z całego świata zainteresowane pogłębieniem wiedzy o życiu, nauczaniu i twórczości Jana Pawła II. Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w języku angielskim. Skierowane są one zarówno do osób duchownych jak i świeckich - zwłaszcza do: seminarzystów, księży i członków wspólnot zakonnych; studentów II i III stopnia (z innych uczelni niż Angelicum), a także absolwentów, pracowników naukowych i akademickich, katechetów; oraz dziennikarzy i publicystów specjalizujących się w tematyce wiary i Kościoła.

W trakcie dwóch semestrów program "JP2 Studies" obejmować będzie łącznie ponad 230 godzin wykładowych, w tym zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, za które student będzie mógł uzyskać do 50 punktów ECTS. Kursy będą skupione w trzech blokach: "Myśląc o św. Janie Pawle II", "Myśląc ze św. Janem Pawłem II", oraz "Konteksty Janopawłowe"

Kursy podstawowe obejmujące wiedzę o życiu, pracy i działalności Jana Pawła II, o czasach, w których żył i wzrastał, a także o najważniejszych elementach jego nauczania. Zajęcia w roku 2021/2022.

"JP2 - Życie, dzieło oraz kontekst historyczny" poprowadzi prof. George Weigel (Ethics and Public Policy Center in Washington D.C.); "JP2 - filozofia" - dr Cezary Binkiewicz OP (Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie); "JP2 - najważniejsze kwestie teologiczne" - prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); "JP2 - nauka społeczna" - prof. Francis Russell Hittinger (University of Tulsa) oraz prof. Michał Gierycz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Blok "Myśląc ze św. Janem Pawłem II" będą stanowić zajęcia dodatkowe skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach i wyzwaniach współczesnego świata i Kościoła w świetle nauczania Św. Jana Pawła II. Wykłady monograficzne poprowadzą profesorowie wizytujący, zapraszani na Angelicum przez Instytut Kultury Św. Jana Pawła II.

Temat "Tożsamość filozoficzna Europy" podejmie prof. Remi Brague (Universite de Paris). Wykład "Filozofie nowoczesności XIX i XX wieku a kultura chrześcijańska" wygłosił prof. Marek A. Cichocki (Kolegium Europejskie w Natolinie), zaś zagadnienie społeczeństwa kierowanego solidarnością omówi abp Rowan Williams (University of Cambridge. Z kolei warsztat teatralny zakończony inscenizacją "Hioba" poprowadzi prof. Jarosław Kilian.

W programie będzie także wycieczka po Polsce "Śladami Jana Pawła II" oraz możliwość udziału w cyklu comiesięcznych otwartych wykładów organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II "JP2 Lectures".

"Blok Konteksty Janopawłowe obejmuje wykłady uzupełniające - kursy wybrane z aktualnego programu nauczania Angelicum spośród przedmiotów ustalonych wspólnie z Dziekanami Wydziałów Filozofii, Teologii i Nauk Społecznych. Kursy te pomogą uzupełnić i poszerzyć wiedzę o nauczaniu św. Jana Pawła II w szerszym kontekście filozoficznym i teologicznym" - czyatmy w komunikacie.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: JP2studies@pust.it