Agappe.pl - katolicka wersja Facebooka?  

Lubelska Odnowa i jej główny duszpasterz myślą zarówno o ewangelizacji w realu, jak i eterze. Od niedawna testowana jest platforma internetowa agappe.pl

- Na pierwszy rzut oka to katolicka wersja Facebooka - tłumaczy jej pomysłodawca i twórca zarazem, ks. Artur Potrapeluk. - Ale to zdecydowanie nie jest “bańka” dla katolików czy kopia istniejących social mediów, która nas zamknie i oddzieli od tego świata, który znamy. To nie jest żadna konkurencja dla tzw. dużych graczy jak FB. Wcale nie chcemy też mówić, że dajemy coś lepszego, bo tamto jest złe. Chcieliśmy po prostu stworzyć przestrzeń, w której ludzie wierzący mogliby wzmacniać swoją wiarę, dzielić się nią, ale też chcieliśmy dać ludziom konkretne narzędzia, na które, jak widzimy, jest zapotrzebowanie.

Agappe.pl - jak tłumaczy twórca portalu - w wersji webowej, jak i aplikacji na Androida, iOS i Windowsa, ma skupiać ludzi, którzy do tej pory nie znaleźli w przestrzeni wirtualnej narzędzi potrzebnych do rozwoju swojej wiary.

- Myślimy o takim rodzaju social mediów, które wprost dadzą narzędzia do wzrostu i ewangelizacji ludziom wierzącym. Te narzędzia mogą być dużą pomocą dla wspólnot, to o nich myślimy w pierwszej kolejności. Myślimy o mapie spotkań wspólnot, rekolekcji, wydarzeń ewangelizacyjnych, które dzięki aplikacji będzie można dodać i wyśledzić np. w nowym miejscu zamieszkania, gdy ktoś podejmuje studia lub pracę za granicą - tłumaczy pomysłodawca platformy. - Często okazuje się, że tuż za rogiem działa sprawnie funkcjonujące środowisko polonijne lub wspólnota. Chcemy stworzyć narzędzia, dzięki którym zamiast popularnych reakcji jak np. "lubię to”, będzie można komuś przekazać indywidualnie lub publicznie, że się za niego modlimy np. w ważnych wydarzeniach życia jak ślub, pogrzeb, bierzmowanie.

Na agappe.pl można umieszczać filmy, zdjęcia czy konferencje, prowadzić transmisje, dodawać strumieniowe media, które później można umieszczać na swoich stronach www.

Agappe ma być narzędziem o szerokim zastosowaniu. Poza dzieleniem się wiarą, można będzie tworzyć systemy zapisów na wydarzenia, organizować zbiórki, a nawet szukać pracy, wolontariuszy czy opiekunek na rekolekcje wakacyjne ze wspólnotą.

Na agappe.pl zarejestrować może się każdy. - Nie zależy nam na zgromadzeniu milionów użytkowników, ale myślę, że będziemy na to gotowi - zaznacza ks. Potrapeluk. - Chodzi o to, byśmy zaczęli tworzyć dzieła w dobrej jakości i pokazywali światu, że Dobra Nowina jest dla każdego i może być zaprezentowana w nowy atrakcyjny sposób. Platforma agappe.pl zostanie otwarta na początku czerwca.