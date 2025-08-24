Reklama

Pentagon planuje rozmieścić w Chicago wojsko
Pentagon planuje rozmieścić w Chicago wojsko

Pentagon planuje rozmieścić w Chicago wojsko  
David B. Gleason / CC 2.0 Pentagon

- Ministerstwo obrony USA planuje rozmieścić w Chicago wojsko w celu zwalczania przestępczości w tym mieście. Pentagon chce tam wysłać kilka tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej - podał w sobotę "Washington Post".

Według dziennika Pentagon planuje to od tygodni, ponieważ prezydent Donald Trump dąży do zwalczania przestępczości, bezdomności i nielegalnej imigracji. Model ten mógłby zostać później zastosowany w innych dużych miastach.

Projekt obejmuje kilka opcji, w tym skierowanie już we wrześniu do Chicago kilku tysięcy członków Gwardii Narodowej. Administracja broni takich działań, argumentując, że podejmuje niezbędne kroki w celu przywrócenia porządku publicznego.

Jeśli operacja w Chicago zostanie zatwierdzona, będzie przypominać operację, którą Trump zarządził w Los Angeles w czerwcu, kiedy to wysłał 4000 członków Gwardii Narodowej Kalifornii i 700 żołnierzy piechoty morskiej w czynnej służbie, pomimo protestów władz stanowych i lokalnych.

Według urzędników, na których powołuje się waszyngtoński dziennik, rozważano również użycie tysięcy żołnierzy w czynnej służbie w Chicago. Obecnie uważa się to za mniej prawdopodobne.

Do Waszyngtonu wysłano ponad 2200 żołnierzy Gwardii Narodowej w ramach - jak określił prezydent - spóźnionej akcji mającej na celu zwalczanie przestępczości.

- Chicago to bałagan. Macie niekompetentnego burmistrza. Całkowicie niekompetentnego i prawdopodobnie to naprawimy. Nie będzie to nawet trudne - ocenił Trump.

Władze Chicago odrzuciły oskarżenie jako bezpodstawne. Demokraci, gubernator Illinois JB Pritzker i burmistrz Chicago Brandon Johnson, oskarżyli w piątek prezydenta między innymi o próbę "stworzenia chaosu, wzbudzenia strachu w naszych społecznościach i destabilizację działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego".

"Washington Post" zwrócił uwagę, że rozmieszczenie wojska miałoby miejsce w czasie, gdy władze federalne poszukują nowych sposobów na zintensyfikowanie identyfikacji i deportacji nielegalnych imigrantów, w tym rozszerzenia działań mających na celu zakwestionowanie w tych ośrodkach "polityki azylu".

Jak przypomniała gazeta, zastępca szefa personelu Białego Domu Stephen Miller nakazał dokonywanie co najmniej 3000 aresztowań nielegalnych imigrantów dziennie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ sp/

PAP |

dodane 24.08.2025 08:23

TAGI| PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, USA, WOJSKO

