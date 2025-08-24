Nigeria: Zlikwidowano ponad 35 dżihadystów przy granicy z Kamerunem  

Nigeryjskie siły powietrzne ogłosiły, że przeprowadziły serię precyzyjnych ataków, zabijając ponad 35 dżihadystów w pobliżu granicy z Kamerunem. Wcześniej islamistyczni terroryści próbowali zaatakować tam nigeryjskie siły lądowe.
Według komunikatu sił powietrznych w atakach zginęło "ponad 35 bojowników przebywających w czterech zidentyfikowanych miejscach koncentracji". Udało się również przywrócić komunikację z siłami, którym dżihadyści zagrażali.
Nigeria od ponad dekady walczy z dżihadystami z Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWA) i z powiązaną z Al-Kaidą grupą Boko Haram. W tym roku wzrosła aktywność tego drugiego ugrupowania, działającego głównie w północno-wschodniej części kraju. Islamscy ekstremiści wielokrotnie ostrzeliwali i przejmowali posterunki wojskowe, minowali drogi i napadali na miejscową ludność.
Boko Haram dąży do ustanowienia kalifatu na kontrolowanych przez siebie obszarach. Rząd w Abudży obarcza je odpowiedzialnością za śmierć ponad 40 tys. osób.(PAP)
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.