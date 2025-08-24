Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nigeria: Zlikwidowano ponad 35 dżihadystów przy granicy z Kamerunem
Nigeria: Zlikwidowano ponad 35 dżihadystów przy granicy z Kamerunem

kippster / CC 2.0 Meczet w Abudża

Nigeryjskie siły powietrzne ogłosiły, że przeprowadziły serię precyzyjnych ataków, zabijając ponad 35 dżihadystów w pobliżu granicy z Kamerunem. Wcześniej islamistyczni terroryści próbowali zaatakować tam nigeryjskie siły lądowe.

Według komunikatu sił powietrznych w atakach zginęło "ponad 35 bojowników przebywających w czterech zidentyfikowanych miejscach koncentracji". Udało się również przywrócić komunikację z siłami, którym dżihadyści zagrażali.

Nigeria od ponad dekady walczy z dżihadystami z Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWA) i z powiązaną z Al-Kaidą grupą Boko Haram. W tym roku wzrosła aktywność tego drugiego ugrupowania, działającego głównie w północno-wschodniej części kraju. Islamscy ekstremiści wielokrotnie ostrzeliwali i przejmowali posterunki wojskowe, minowali drogi i napadali na miejscową ludność.

Boko Haram dąży do ustanowienia kalifatu na kontrolowanych przez siebie obszarach. Rząd w Abudży obarcza je odpowiedzialnością za śmierć ponad 40 tys. osób.(PAP)

wia/ sp/

PAP |

dodane 24.08.2025 08:21

TAGI| ISLAM, NIGERIA, PAP, TERRORYZM, WOJSKO, WYZNANIA

