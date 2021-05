Ahmad: Papież ma ogromny wpływ na budowanie światowego pokoju  

Z kolei po rozmowie z prefektem Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Rufinim, angielski dyplomata zauważył, że Stolica Apostolska może pomóc w walce o wolność światowych mediów i swobodny dostęp dziennikarzy do informacji.

Brytyjczyk podkreślił, że płynąca z Watykanu siła zapobiegania konfliktom i budowania pokoju, wynika z osobistego autorytetu moralnego, jakim cieszy się Papież Franciszek, i ma znacznie nie tylko symboliczne. „Kościół ma narzędzia, aby zachęcić walczące strony do wzajemnego zbliżenia i spotkania przy stole negocjacji” – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Tariq Ahmad.

Papież może przyczynić się do pojednania na świecie

„Najlepiej zilustrowała to niedawna wizyta Papieża Franciszka w Iraku, gdzie byliśmy świadkami rzeczywistego niwelowania podziałów między społecznościami, prawdziwego uzdrowienia i pojednania. Tam nawet nie musiały paść żadne słowa. Zobaczyliśmy moc pojednania i przywódców religijnych łączących się we wzajemnej przyjaźni – powiedział Tariq Ahmad. – Ta siła jedności może pomóc również w walce o wolność mediów, która jest bardzo istotna w procesie budowania pokoju. Pamiętajmy, że pierwszą ofiarą każdego konfliktu zbrojnego jest wolność mediów. Jeśli dziennikarze stają się celem ataków i zabiera im się możliwość komentowania wydarzeń, to można być całkowicie pewnym, że łamane są prawa człowieka. Niestety najbardziej bezbronne i zmarginalizowane społeczności na świecie, to mniejszości wyznaniowe. Dlatego Wielka Brytania ma nadzieję, że Watykan dołączy do Koalicji na rzecz Wolności Mediów, która powstała w lipcu 2019 r. w Londynie i do której przystąpiło już 50 państw. Myślę, że nie byłby to tylko symboliczny gest, ale ważny wkład.“