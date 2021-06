415 księży i zakonnic zmarło dotąd w Indiach na Covid-19  

Wysoki wskaźnik umieralności wśród księży i zakonnic wynika z tego, że pracują oni często w odległych rejonach, gdzie szpitale i przychodnie lekarskie są rzadkością. „Większość z nich ryzykuje swoje życie, służąc Kościołowi i społeczeństwu. Naszemu państwu brakuje niestety infrastruktury w sektorze zdrowia. Księża i zakonnice żyją i umierają na obszarach wiejskich, w takich samych warunkach, jak ich mieszkańcy” – powiedział o. Mathew.

Kapucyn przypomniał, że pomimo ryzyka zakażenia diecezje i zgromadzenia zakonne starają się ulżyć cierpieniom ludzi dotkniętych pandemią. Wiele z nich udostępniło swoje pomieszczenia na leczenie chorych na Covid-19. Jego zdaniem zgonów byłoby znacznie mniej, gdyby w Indiach był lepszy dostęp do szpitali i wystarczająca liczba szczepionek.

Indie, drugi pod względem ludności kraj na świecie, jest obecnie liderem w ilości zakażeń i osób zmarłych na koronawirusa. W sobotę odnotowano tam ponad 173 tys. nowych przypadków, co stanowi najwyższy dzienny wzrost od 45 dni. Z kolei liczba zgonów wyniosła tego dnia ponad 3600. To najwyższa liczba zgonów z powodu Covid-19 od początku pandemii. Tylko około 3 proc. z 1,3 miliarda mieszkańców tego kraju zostało w pełni zaszczepionych, co jest najniższym wskaźnikiem wśród 10 krajów z największą liczbą zachorowań. Według Ministerstwa Zdrowia, całkowita liczba osób zakażonych, to obecnie 27,7 mln (drugie miejsce po USA), a liczba zgonów 322 512 (po USA i Brazylii).

Rząd premiera Narendry Modiego spotyka się z rosnącą krytyką, zarówno w kraju, jak i za granicą, za zaniedbania i brak szybkiego działania w celu zapewnienia szczepionek przeciwko Covid-19 dla swoich obywateli, pomimo faktu, że kraj jest jednym z największych producentów szczepionek na świecie.