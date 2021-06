Dzwon - Głos Nienarodzonych zabrzmi we Wrocławiu już w niedzielę  

Każdy przechodzień opowiadający się za życiem będzie mógł uderzyć w dzwon. Wydobyty dźwięk będzie symbolicznym głosem tych, którzy nie mogą powiedzieć o tym, że chcą żyć.

– Jest to inicjatywa, która zrodziła się wśród różnych grup nieformalnych i osób prywatnych – mówi Piotr Ludkowski, jeden z organizatorów akcji. – Chcielibyśmy stworzyć oddolny ruch pro-life we Wrocławiu. Akcja „Dzwon – Głos Nienarodzonych” to inauguracja inicjatywy Wrocław dla Życia. Chcemy, by ten dzwon był sygnałem dla ludzi dobrej woli we Wrocławiu – żeby się dołączyli do planowanych inicjatyw pro-life. Wśród nich znajduje się, przygotowywany już, wrześniowy Wrocławski Marsz dla Życia, ale nie tylko. Chcemy na różne sposoby promować piękno życia i rodziny.

Organizatorzy zachęcają wszystkich, osoby indywidualne czy wspólnoty, do kontaktu: wroclawdlazycia.pl

Dzwon „Głos Nienarodzonych” to inicjatywa Fundacja Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którego realizacją zajęła się słynna pracownia ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Ważący tonę symbol ma przypominać o niezbywalnym prawie do życia każdego człowieka od poczęcia.

Jako pierwszy symbolicznego uderzenia w dzwon dokonał Ojciec Święty Franciszek 23 września 2020 w Watykanie, po czym go pobłogosławił i skierował następujące przesłanie: „Niech jego głos budzi sumienia stanowiących prawo i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Niech Bóg, jedyny i prawdziwy Dawca życia błogosławi Wam i Waszym rodzinom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.”

- Zachęceni tym przesłaniem pragniemy by dźwięk tego dzwonu wybrzmiał także w stolicy Dolnego Śląska - mówią organizatorzy - , dlatego serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą akcję. Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/383678443062724

Wydarzenie współorganizują: Wrocław Dla Życia, Fala Życia - Społeczny Ruch Pro-life, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana (Wrocław)