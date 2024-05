Papież do Polaków o potrzebie ochrony ludzkiego życia  

Papież przypomniał Polakom o potrzebie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówił o tym na audiencji środowej, podczas której poświęcił kolejny dzwon „Głos Nienarodzonych”. Tym razem trafi on z Polski do Kazachstanu, gdzie swym biciem będzie budził sumienia nie tylko polityków, ale także zwykłych ludzi na rzecz ochrony życia.