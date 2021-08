Trener polskich siatkarzy Vital Heynen zabrał głos  

Polscy siatkarze przegrali z Francją 2:3 i odpadli z igrzysk olimpijskich w ćwierćfinale. Trener polskiej reprezentacji, Belg Vital Heynen, na Twitterze skomentował porażkę Polaków.

"Czasem nie mam słów, by opisać, co czuję... Pustka, smutek, ale wciąż jestem dumny z mojej drużyny. Jestem dumny, że jestem trenerem reprezentacji Polski. Chłopaki są świetni. Gratulacje dla Francji, która była lepsza w kluczowej fazie meczu" - napisał na Twitterze Vital Heynen.

Sometimes, I have no words to describe what I feel ... empty, sad, still proud on my team , proud to be the coach of the polish national team. My guys are great. Congrats to France who was better in the crucial fase of the match. pic.twitter.com/YCSQ8rzNtn

Trener polskich siatkarzy zwrócił się też do polskich kibiców. "Mam łzy w oczach, gdy widzę, jak duże jest wsparcie od was wszystkich. Polska ma rzeczywiście najlepszych kibiców na świecie".

I have tears in my eyes when I see how big the support is from all of you. Poland has indeed the best fans of the world. We , I failed , on Olympics , but you all remain the best. I hope that we / I can give you back in the next months.



Your coach pic.twitter.com/RJGi1VvB0r