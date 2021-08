Rekordowe tłumy turystów na trasie do Morskiego Oka  

W weekend 7-8 sierpnia padł nowy rekord dziennej liczby turystów w drodze nad Morskie Oko. Jednego dnia trasę przebyło ponad 15 tys. osób.

Jak podaje stacja RMF-FM tylko w lipcu do Morskiego Oka wyszło 769,5 tys. turystów. Według statystyk to rekordowy lipiec pod względem frekwencji - dotychczasowy rekord z analogicznego okresu 2017 r. wynosił niemal 655,5 tys. osób. Przed rokiem w lipcu do parku weszło blisko 600 tys. osób. To dane na podstawie sprzedanych biletów, które nie obejmują osób wjeżdżających w Tatry kolejką na Kasprowy Wierch i wchodzących przez doliny Chochołowską i Lejową.

Najchętniej odwiedzanym miejscem w tatrach w lipcu tego roku było Morskie Oko - ten szlak pokonało 209 tys. osób. Dwa razy mniej wybrało Dolinę Kościeliską (99 tys.).

Tatry w roku na rok odwiedza coraz więcej osób. Na drogach dojazdowych do najpopularniejszych szlaków tworzą się często korki. Od tego roku miejsca parkingowe na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie (szlak nad Morskie Oko) można rezerwować wyłącznie przez internet. Jak dotąd pomysł ten nie rozładował jednak zapchanej drogi na Łysą Polanę i wielokilometrowych korków. Od lat rozważane są równe możliwości ograniczenia liczby turystów na trenie TPN.