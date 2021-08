Trwają zapisy na VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji  

Na stronie odnowa.jezuici.pl trwają zapisy dla ewangelizatorów i wszystkich chętnych do udziału w rekolekcjach i warsztatach ewangelizacyjnych.

VI Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji pod hasłem: „Miasto – rewitalizacja” jest próbą głębszego odczytania i zastosowania wskazań papieża Franciszka z dokumentu programowego Evangelii gaudium o ewangelizacji prowadzonej na terenach miejskich.

Kongres poprzedzony zostanie siedmioma dniami intensywnej modlitwy tzw. Jerychem. Będzie to 7 dni i 7 nocy adoracji eucharystycznej w kilku miejscach. Młodzież wymyśliła Jerycho rowerowe wokół Łodzi. Jeszcze młodsi planują obiec miasto wokół i w trakcie modlić się za nie. Swoje własne Jerycho chcą organizować także siostry zakonne. – Z tej „masowej” modlitwy będzie wyrastał kongres. Ewangelizacja nie może być jakimś tanim chwytem. Musi być to doświadczenie wiary, które wyrasta z Ewangelii – mówi abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.

Kongres będzie trwał trzy dni. Pierwszy będzie ofertą głównie dla księży. O pastoralnym nawróceniu parafii będzie mówił abp Jorge Carlos Patrón Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a abp Grzegorz Ryś poprowadzi panel dyskusyjny, w którym wezmą udział proboszcz ks. Jacek Socha (Gdańsk), wikary ks. Teodor Sawielewicz, zakonnik o. Remigiusz Recław SJ (Łódź), diakon stały Waldemar Rozynkowski (Toruń).

Następnie będą dwa dni rekolekcji dla ewangelizatorów prowadzone przez Wspólnoty Jerozolimskie, konferencje i warsztaty, a także ewangelizacja miasta. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach o tematyce:

Różnice pokoleniowe

Skazani

Bezdomni

Małżeństwa niesakramentalne

Homoseksualizm

Rozczarowani Kościołem

Kultura młodych

Przemoc wobec kobiet i dzieci

Ewangelizacja w sieci

– Punktem wyjścia będzie adhortacja Evangelii gaudium, w której Franciszek pisze (poczynając od pkt. 72), że miasto ewangelizuje się w ten sposób, że nie przynosi się Jezusa z zewnątrz, ale odkrywa Jezusa, który tu jest. Papież pokazuje dwa równie uprzywilejowane, co „zakryte” obszary obecności Pana, są to peryferie i kultura. Ważne jest by Go tam odkryć. Dodaje, że współczesne miasta stanowią uprzywilejowane miejsce dla nowej ewangelizacji – mówi abp Grzegorz Ryś.

W piątek wykład wprowadzający na podstawie Evangelii gaudium wygłosi kard. Lluís Martínez Sistach, a prelekcję zatytułowaną „O nowy paradygmat ewangelizacji: mówić czy słuchać?” poprowadzi dr Bogusław Jasiński. Dwugłos ukazujący realia peryferii miasta i Kościoła zaprezentują prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki) i ks. Tomáš Halík. Popołudniu konwersatorium „Teologia przepowiadania online” poprowadzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Wieczorem zaplanowano warsztaty „Spotkania na „krańcu świata”: jak być wiarygodnym, żeby brat mógł być wierzący?”.

W sobotę wykład „Jak się̨ spotkać́ z człowiekiem w zmiennych kategoriach (kodach) kultury” wygłosi o. Marko Rupnik SJ, a o. Jacek Dubel CSsR poprowadzi panel dyskusyjny z udziałem prof. Jarosława Gajewskiego, prof. Ryszarda Długowskiego, aktora Adama Woronowicza, muzyka Joachima Mencela oraz abp. Grzegorza Rysia.

W sobotę 11 września po południu w ramach Kongresu odbędzie duże wydarzenie ewangelizacyjne na Stadionie „Orła”. Jego momentem spinającym będzie muzyczny projekt „Dekalog” skomponowany w 2017 r. przez Marcina Pospieszalskiego i artystów z całego świata. Rok 2021 to 30. rocznica pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II, w której mówił o przykazaniach Dekalogu. Wydarzenie będzie próbą odpowiedzi na pytanie „Jak przesłanie Dekalogu przedstawić w formie ewangelizacyjnej?”.