Do Polonii o jedynych uznanych objawieniach Matki Bożej w Afryce  

W święto Nawiedzenia NMP 31 maja br. mija 20 lat od otwarcia sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kibeho, którego dokonał prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów kard. Crescenzio Sepe. To właśnie o jedynych w Afryce uznanych przez Kościół objawieniach maryjnych opowiedzą prelegenci podczas Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Gdańsku. Trwają zapisy.

Do pierwszego objawienia Maryi w Kibeho doszło 28 listopada 1981 r., którego świadkiem była 16-letnia licealistka Alphonsine Mumureke. Półtora miesiąca później Maryja ukazała się również dwóm innym uczennicom tej samej katolickiej szkoły: Nathalie Mukamazimpaka i Marie Claire Mukangango. Objawienia zakończyły się 28 listopada 1989 r. Ostatecznie zostały uznane 29 czerwca 2001 r. i mają aprobatę Stolicy Apostolskiej.

W styczniu 2002 r. rozpoczęły się prace związane z budową sanktuarium w miejscu objawień, które zostały zakończone w 2003 r., a 31 maja 2003 r. sanktuarium zostało zainaugurowane. 28 listopada tego samego roku poświęcono i intronizowano figurę Matki Bożej z Kibeho, a także poświęcono diecezję opiece Maryi.

Objawienia w Kibeho wpisały się w czas narastającego napięcia etnicznego w Rwandzie, którego kulminacją była wojna domowa w latach 1990-1993 i ludobójstwo w 1994 r., pozbawiające życia nawet ok. miliona osób. Najważniejsze elementy przesłania Maryi z Kibeho to: prośba o nawrócenie i pokutę, przyjmowanie cierpienia w duchu wynagrodzenia za grzechy, apel o częstą modlitwę. Maryja poprosiła też o odmawianie Koronki do Jej Siedmiu Boleści.

Jednym z prelegentów wrześniowego Kongresu będzie dyrektor Centrum Formacji Maryjnej w Kibeho ks. mgr lic. Leszek Czeluśniak MIC. Podejmie temat rodziny jako wspólnoty łaski i modlitwy. „Łaska sakramentu małżeństwa jest wielkim darem (...). Maryja tutaj w Kibeho mówi nam wiele jak modlić się szczerym sercem, jak wykorzystać ten wielki dar do budowania prawdziwej rodziny" – powiedział ks. Czeluśniak, zapraszając do wzięcia udziału w Kongresie.

Ks. dr Andrzej Jakacki SAC od 20 lat jest misjonarzem w Rwandzie. W czasie Kongresu przybliży uczestnikom najważniejsze wątki związane z objawieniami w Kibeho. Podczas wielu objawień, również tych afrykańskich, Maryja przekazała konkretne rady i prośby. „Wszelkie rady Maryi można streścić w prośbie o to, abyśmy odmawiali różaniec do Jej Siedmiu Boleści" – podsumował swoje zaproszenie na Kongres ks. Jakacki.

Prelegentami Kongresu będą również mariolog prof. Wincenty Łaszewski, mgr lic. Barbara Dawidowska, niegdyś wolontariuszka w Afryce, która wraz ze swoją scholą „Armia Pana" wykonuje pieśni z Kibeho po polsku i w języku kinyarwanda, oraz przedsiębiorca Andrzej Czachorowski, który od ponad 7 lat rozpowszechnia Różaniec do Siedmiu Boleści. Uczestnicy wezmą udział także w projekcji filmu o Kibeho.

W ramach przygotowania do Kongresu w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywa się nowenna do Matki Bożej z Kibeho w intencji małżeństw i rodzin polonijnych. Modlitwa jest też transmitowana:

Parafia Jelitkowo Nowenna - Wtorkowy Różaniec do 7 Boleści - 2.5.2023, g. 17:15



Kongres Rodzin Polonijnych jest okazją do spotkania z polskimi rodzinami z całego świata i poznania bliżej Ojczyzny. Uczestnicy Kongresu dzięki Karcie uczestnika, podczas spotkania będą mieli możliwość podróżowania darmowym transportem po Gdańsku, a także skorzystania ze specjalnej oferty turystycznej – więcej informacji: https://kongresrodzinpolonijnych.pl/czaswolny.qbpage. Nagrania prelegentów zachęcających do wzięcia udziału w Kongresie można znaleźć na kanale YouTube Rodzina na Emigracji: https://www.youtube.com/@rodzinanaemigracji/videos

Przedstawicielka Polonijnej Rady Rodziny dr Grażyna Koszałka, podsumowując najważniejsze punkty kongresowego programu w rozmowie z Family News Service, zaznaczyła: „Zajmiemy się tematem małżeństwa i rodziny jako najlepszej inwestycji". Zapisy oraz szczegółowy program Kongresu można znaleźć na stronie: kongresrodzinpolonijnych.pl