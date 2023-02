Rusza rejestracja na Festiwal Życia w Kokotku! Co w programie?  

Ruszyły zapisy na Festiwal Życia w Kokotku. Dostępne są zarówno pakiety tygodniowe (indywidualne i grupowe), wejściówki jednodniowe i wieczorne oraz – nowość! – bilety weekendowe, które umożliwią udział we wszystkich wydarzeniach od piątku do niedzieli. W sprzedaży są również pakiety i wejściówki rodzinne. Nie warto zwlekać z rejestracją – miesiąc przed rozpoczęciem festiwalu ceny karnetów wzrosną. Bilety i rejestracja na stronie: www.bilety.festiwalzycia.pl .

Festiwal Życia 2023 – program

Postacią przewodnią każdego edycji festiwalu jest wybrana postać biblijna. W tym roku będzie to św. Jan Chrzciciel, który swoją postawą wskazuje, że to nie on, lecz Jezus jest Mesjaszem. Dlatego hasło tegorocznego Festiwalu Życia to: „Jestem”. Wobec powszechnego – szczególnie wśród młodych ludzi – kryzysu tożsamości i mierzenia się z nierealnymi oczekiwaniami innych, historia św. Jana Chrzciciela ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania: kim jestem, kim nie jestem?

Na scenie wystąpią Tribbs, Daria, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wraz z kompozytorem i dyrygentem Janem Stokłosą, którzy zaprezentują swój autorski repertuar w nowoczesnych aranżacjach, a także 2Tm2,3 – to ich jedyny koncert w tym roku, zespół zbiera skład specjalnie na Festiwal Życia! A na porannych konferencjach uczestnicy posłuchają m.in. Marcina Zielińskiego, Moniki Hoffman-Piszory (@monika_i_dzieciaki_cudaki) czy Świętego Monitora (ks. Wojciech Iwanecki i ks. Piotr Piekło).

Oprócz tego w programie są codzienne Msze Święte, tematyczne nabożeństwa, rozmowy w grupach dzielenia, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, a także czas wolny w Strefie Chilloutu i kilkadziesiąt propozycji warsztatów do wyboru (zapisy na warsztaty dla zarejestrowanych uczestników ruszą po Wielkanocy).

Pełny program Festiwalu Życia 2023 znajdziesz TUTAJ .

Z całego świata do Kokotka

Festiwal Życia zyskał ogólnopolską renomę i ma ambicję, by rozwijać się w skali międzynarodowej. Już w poprzedniej edycji oraz w wydarzeniach towarzyszących brali udział uczestnicy z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Kolumbii czy Ekwadoru. W swoich świadectwach wielokrotnie podkreślali, że widok tysięcy bawiących się i modlących rówieśników jest dla nich wyjątkowo wartościowym przeżyciem, którego nie mają możliwości doświadczyć w miejscu swojego zamieszkania.

Dlatego w tym roku organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają do Kokotka młodzież z ośrodków polonijnych na całym świecie. Udział w takim wydarzeniu może być dla nich wspaniałym pomysłem na spędzenie wakacyjnego czasu, a przy okazji dobrą okazją do odwiedzenia rodziny i przyjaciół w Polsce.

Zobacz jak było rok temu: Aftermovie Festiwalu Życia 2022 (YouTube) .

Festiwal Życia w Kokotku – chrześcijański Tomorrowland?

Festiwal Życia to największy i najdłuższy plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży w Polsce. Od 2018 roku organizowany jest w Kokotku, dzielnicy Lublińca na Śląsku, w klimatycznym otoczeniu lasu i stawu. Impreza porównywana do największych festiwali muzycznych – tyle że w katolickim wydaniu – co roku na początku lipca przyciąga tysiące młodych ludzi z Polski i zagranicy. Ostatnia edycja zebrała mnóstwo pozytywnych opinii i odbiła się szerokim echem w ogólnopolskich, nie tylko religijnych mediach.

Na festiwalu grali już Golec uOrkiestra, Roksana Węgiel, Kamil Bednarek, TGD, Luxtorpeda, Arka Noego, TAU i Kuba Badach. A wśród prelegentów znaleźli się m.in. Wojciech Modest Amaro, Jan Mela, Sylwia Jaśkowiec, Tomasz Samołyk, Ania Golędzinowska oraz Monika i Marcin Gomułkowie z Początku Wieczności. W pierwszych latach główne wydarzenia odbywały się pod sprowadzanym z Belgii jednym z największych namiotów w Europie, a od ubiegłego roku impreza przeniosła się na ogromną, kilkudziesięciometrową scenę, nabierając już całkowicie plenerowego charakteru.

Festiwal Życia organizowany jest przez Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA we współpracy z szeregiem polskich diecezji i zakonów.