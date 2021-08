Informacje o ewakuacji posłanka Lewicy przekazała na Twitterze. "Już mogę to napisać: Michał Dworczyk - dziękuję za pomoc w wydostaniu studentów PAN z Afganistanu i dzieci. Katarzyna Przyborska z +Krytyka Polityczna+ za ogromną robotę na miejscu, którą robisz. Więcej takich działań ponad podziałami" - napisała Scheuring-Wielgus.

"Kilka dni temu napisała do mnie Katarzyna Przyborowska z +Krytyki Politycznej+ z prośbą o pomoc w sprawie afgańskich studentów z Polskiej Akademii Nauk i trójki dzieci" - wyjaśnia w rozmowie z PAP Scheuring-Wielgus.

Posłanka Lewicy przekazała, że w tej sprawie skontaktowała się z szefem KPRM. "Nic nie obiecywał, ale powiedział, że się postara. Przesłałam mu wizy, zdjęcia, informacje, telefony, a oni sie z nimi skontaktowali. Było bardzo niebezpiecznie na lotnisku, ale się udało. Wszyscy są już w Polsce, wylądowali w nocy i są w ośrodku dla uchodźców" - powiedziała.

Kiedy Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Siły USA musiały w poniedziałek wstrzymać wszystkie ewakuacje po tym, jak lotnisko w Kabulu zostało zatłoczone przez tysiące osób chcących opuścić zajętą w niedzielę przez talibów stolicę Afganistanu. Pas startowy i płyta lotniskowa są już wolne od tłumów, a we wtorek rano loty wznowiono.

Do tej pory w Warszawie wylądowały trzy samoloty z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami. Wszyscy Polacy, którzy zgłosili się do MSZ, zostali ewakuowani. Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL "Lot" ewakuowani dostają się do Polski.