Ks. Mariusz Wilk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM powiedział, że symbole przebywają obecnie na terenie Francji. - Samochód minął właśnie Paryż i zmierza w kierunku Polski. Jesteśmy przygotowani na ich przyjazd. Patrzymy na to wszystko z wielką nadzieją, bo liczymy, że symbole ŚDM pomogą nam uświadomić moc krzyża i bardziej zjednoczą nas z Chrystusem w drodze do Lizbony w 2023 roku – powiedział ks. Wilk w rozmowie z Radiem Plus Radom.

Ks. Wilk przyznał, że Polska będzie jednym z niewielu krajów, w którym przed ŚDM Lizbona 2023 pojawią się Krzyż i Ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego. - Można powiedzieć, że wybłagaliśmy Portugalczyków o te symbole. Mamy 12 dni na peregrynację symboli w naszym kraju. Przed nami była Angola a potem trafią one do Hiszpanii – powiedział ks. Wilk.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM zwrócił uwagę na obecność symboli SDM w Polsce w latach 2014-2016. Odwiedziły wtedy wszystkie polskie diecezje w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. - Mamy nadzieję, że będzie to taki punkt zapalany dla nas wszystkich idących nie tylko w kierunku Światowych Dni Młodzieży, ale uświadomienia sobie, że chcemy na nowo obudzić w nas potrzebę bycia na modlitwie, wspólnoty, organizowana wydarzeń, aby obudzić w sobie pragnienie trwania w Kościele – powiedział ks. Wilk.

Na mapie peregrynacji znajdują się m.in. dwie miejscowości w diecezji radomskiej. 28 sierpnia symbole SDM będą przebywały w sanktuarium maryjnym w Skarżysku-Kamiennej. Tego dnia odbędzie się diecezjalny Dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Młodzi przy symbolach ŚDM podziękują za 50 lat obecności ruchu oazowego w diecezji radomskiej. Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczył będzie bp Marek Solarczyk. O godz. 15 zgromadzeni odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego i nastąpi wprowadzenie symboli Światowych Dni Młodzieży. Następnie symbole będą przebywać 29 sierpnia w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu.

Drewniany krzyż wykonany został w 1983 r. Drugi symbol ŚDM – to kopia ikony Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani), która znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był św. Jana Paweł II.