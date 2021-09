Sprawa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach jest gruntownie badana i zostanie rozwiązana. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił się do zachodniopomorskiego kuratora oświaty o wszczęcie natychmiastowej kontroli w placówce - podało w czwartek MEiN.

Jak podaje resort minister zlecił także kontrolę we wszystkich MOW-ach w Polsce.

W czwartek w reportażu "Władcy ciał i umysłów" opublikowanym na portalu wp.pl. opisano sytuację w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach pod Szczecinem, gdzie przez lata dochodziło do przemocy - nad niektórymi podopiecznymi znęcali się nie tylko inni podopieczni MOW, ale także niektórzy wychowawcy.

"Sprawa MOW w Renicach jest gruntownie badana i zostanie rozwiązana. Minister Przemysław Czarnek zwrócił się do zachodniopomorskiego kuratora oświaty o wszczęcie natychmiastowej kontroli w tej placówce. Minister zlecił także kontrolę we wszystkich MOW w Polsce" - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze, zamieszczając pod wpisem link do reportażu "Władcy ciał i umysłów".

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Funkcjonują jako placówki resocjalizacyjno-wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży, wobec której Wydziały Rodzinne i Nieletnich Sądów Rejonowych zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW.