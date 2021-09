Nagły i niespodziewany skok inflacji w Czechach  

W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny wzrosły siedem razy bardziej niż prognozowali ekonomiści.

W piątek rano czeski urząd statystyczny poinformował, że ceny koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w sierpniu były aż o 0,7% wyższe niż w lipcu oraz o 4,1% wyższe niż przed rokiem. Wzrost miesiąc do miesiąca jest sensacyjny, bo wg prognoz ekonomistów miał wynieść zaledwie 0,1 proc. Przewidywania dotyczące inflacji rok do roku też były wyraźnie bardziej optymistyczne - miała ustabilizować się na poziomie 3,4 proc. Obecne 4,1 proc. to najwyższy roczny wzrost cen od listopada 2008 r.

Najwyższe wzrosty cen dotyczą energii elektrycznej i paliwa (19,1 proc.), mocno zdrożały również tytoń i wyroby tytoniowe (blisko 10 proc.) piwo (6,3 proc.) i usługi hotelarskie oraz gastronomiczne (5,2 proc.).

Podobny, wysoki wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano również w Polsce (5,4 proc. rok do roku) oraz na Węgrzech (4,9 proc.). Jednak polski bank centralny przyjął inną strategię niż banki czeski i węgierski. Nad Wisłą utrzymywane są niskie stopy procentowe, a kolei w Pradze i Budapeszcie stopy są podnoszone. Portal "Bankier.pl" przypomina w tym kontekście wypowiedź prezesa NBP Adama Glapińskiego, którzy twierdzi, że podwyżka stóp byłaby błędem, a obecna inflacja ma charakter przejściowy.