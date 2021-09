Bibliści postulują: Bł. kard. Stefan Wyszyński patronem Polski  

Przedstawił go w Auli Jana Pawła II w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbywały się obrady, ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący stowarzyszenia. Uzasadniając to stanowisko, powiedział: - Święty Jan Paweł II i badacze wielokrotnie mówili o kard. Stefanie Wyszyńskim jako ojcu polskiej wolności, obrońcy godności Polaka. Kardynał Wyszyński to również heroiczny obrońca wiary, która tak bardzo jest dzisiaj poddawana różnym próbom, nie tylko kulturowym, ale i siłowym. Mam nadzieję, że bł. kard. Wyszyński jako patron Polski będzie umacniał wiernych w mężnym wyzwaniu wiary, nie tylko w rodzinie, ale w wymiarze społecznym. To jest nam dzisiaj bardzo potrzebne. Stoimy przed wyzwaniem, by każdy nas był niezłomnym chrześcijaninem w kontekście współczesnych zagrożeń.

Podczas obrad sympozjum wysłuchano wykładów nawiązujących do kwestii Biblii w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Były warsztaty naukowe i konferencje związane ściśle z badaniami tekstów biblijnych. Było również popołudnie, podczas którego uczestnicy sympozjum zostali zaproszeni do centrum miasta na „Spacer przez dzieje Radomia”. Relacja i galeria zdjęć tutaj.

Pojawiła się również sprawa powołania biblistyki jako nowej dyscypliny naukowej w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce. - Zabiegamy o to od kilku lat. Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski przychyliła się do naszego postulatu i wystąpiła z prośbą o ustanowienie biblistyki. To również realizacja nauczania Soboru Watykańskiego II, że Pismo Święte powinno być duszą teologii. Mamy w Polsce solidne zaplecze. To ok. 300 wykształconych biblistów, z których połowa studiowała w Rzymie lub w Jerozolimie - podkreśla ks. Witczyk.

Radomskie spotkanie podsumowuje ks. dr Jacek Kucharski, radomski biblista, główny organizator sympozjum: - Radomskie spotkanie udowodniło, jak silne i prężne jest środowisko polskich biblistów i jak bardzo potrzebne jest takie spotkanie, żeby wymienić informacje o wynikach aktualnych badań biblijnych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Istotne znaczenie mają również spotkania koleżeńskie, odświeżenie relacji, bo pandemia wiele z tego zatrzymała na długo. Niewątpliwe ważną sprawą, poruszaną podczas spotkania, była kwestia prac nad szóstym wydaniem Biblii Tysiąclecia. Radom cieszy się z tego trzydniowego spotkania, ponieważ rozpoczęło się ono dzień po beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Ta okoliczność zadecydowała o tym, że w Radomiu pojawiła się propozycja ks. prof. Henryka Witczyka, przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, by wystąpić z prośbą o ogłoszenie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego patronem Polski. Przez uczestników została przyjęta jednogłośnie i z wielkim entuzjazmem.