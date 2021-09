Sharon Stone: Mój zmarły bratanek ocalił trzy ludzkie istnienia

River zmarł 30 sierpnia. Wcześniej Sharon Stone prosiła swoich fanów w social mediach o modlitwę za niego: „Potrzebujemy cudu” - pisała. Wkrótce musiała ich jednak zawiadomić o jego śmierci.

Chłopczyk był synem brata aktorki Patricka, a zmarł z powodu wielonarządowej niewydolności. Jego stan pogorszył się nagle, a przebywająca na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji ciocia wróciła natychmiast do Ameryki. W wywiadzie dla tygodnika „People” opowiadała, że oddanie organów dziecka do przeszczepów „dało rodzinie odrobinę pokoju”.

Rodzice dziecka także wypowiedzieli się na instagramowej stronie Centrum Pozyskiwania Narządów i Edukacji: „Był naszym małym żartownisiem, (...), naszym małym smakoszem, a teraz River stał się także bohaterem. Umierając, nasze dziecko wniosło o wiele większy wkład w ten świat, niż większość z nas mogłaby wnieść, i udowodnił, że nawet najkrótsze życie ma największą wartość”.

Sharon Stone, nawiązując do rodzinnej tragedii, postanowiła także zaakcentować znaczenie oddawania narządów do przeszczepów: „Taka tragedia może się zdarzyć w życiu, we własnej rodzinie. Dla naszej możliwość podarowania narządów była wybawieniem. Nie wszyscy myślą o tym w ten sposób. Ale nam ten gest dał trochę pokoju”.