Papież o starości: To nie choroba, ale przywilej  

„Proszę was, módlcie się, bo jestem trochę stary i trochę chory, ale nie bardzo” – napisał Papież Franciszek w liście do sędziwych księży z włoskiego regionu Lombardii. W miejscowości Caravaggio koło Bergamo, wraz ze swymi biskupami, także emerytami, wzięli ono udział w Dniu Braterstwa. Podczas specjalnej Mszy modlili się za kapłanów, którzy zmarli we Włoszech z powodu koronawirusa.