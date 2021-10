"Słuchajcie!"  

Jak podaje portal, tekst pełnego papieskiego orędzia zostanie ogłoszony 24 stycznia 2022 roku - w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina patrona dziennikarzy, św. Franciszka Salezego.

"Po orędziu na rok 2021, w którym Franciszek skoncentrował się na tym, by +iść i widzieć+, tym razem Ojciec Święty prosi świat komunikacji, aby na nowo nauczył się słuchać" - napisał jezuita o. Łukasz Sośniak.

Przypomniał słowa papieża Franciszka, który ogłaszając tegoroczne hasło wyjaśnił, iż słuchanie jest podstawą dobrej informacji, bo to właśnie od niego rozpoczyna się poszukiwanie prawdy. "Każdy dialog, każda relacja zaczyna się od słuchania. Z tego powodu, aby się rozwijać, także zawodowo, jako dziennikarze, musicie na nowo nauczyć się tej sztuki" - mówił papież.

Papież podkreślił, że sam Jezus prosi nas, abyśmy zwracali uwagę na to, jak słuchamy. Zaznaczył, że aby móc prawdziwie słuchać, potrzeba odwagi oraz wolnego od uprzedzeń i otwartego serca. "W tym czasie, kiedy cały Kościół jest zaproszony do słuchania, aby uczyć się synodalności, my wszyscy jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia słuchania jako niezbędnego elementu dobrej komunikacji" - zaznaczył Ojciec Święty.

Po raz pierwszy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzono na polecenie papieża Pawła VI w niedzielę 7 maja 1967 r., zaś pierwsze orędzie ukazało się 2 maja tego roku. Ustalono jego obchody na niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, przy czym episkopaty krajowe otrzymały możliwość ustalania swojej daty.

Początkowo orędzie na Dzień Środków Społecznego Przekazu ukazywało się tuż przed samymi obchodami. Od 1986 r. przyjął się zwyczaj, że tekst papieża ogłaszany jest 24 stycznia. Tego dnia Kościół katolicki wspomina św. Franciszka Salezego, którego papież Pius XI ogłosił w 1923 r. patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy.

W Polsce na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzony jest w trzecią niedzielę września.