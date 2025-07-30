6 sierpnia ze stolicy wyjdzie na Jasną Górę 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza (WPP), jedna z najstarszych w Polsce. Pątnicy szli nawet w czasach zaborów, wojny i powstania warszawskiego. W tym roku pójdą pod hasłem "Serce Jezusa źródło nadziei".

W sierpniu ze stolicy na Jasną Górę wyruszy kilka grup pątników. Najstarszą jest 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza, nazywana paulińską. Pierwszy raz wyruszyła w 1717 r., kiedy 20 mężczyzn pod kierunkiem Antoniego Gromadzkiego poszło w pielgrzymce pokutnej, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy.

Pielgrzymi wyruszą ze stolicy 6 sierpnia z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia po mszy św., której będzie przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. W tym roku będzie towarzyszyło im hasło "Serce Jezusa źródło nadziei".

W słowie do pielgrzymów kierownik pielgrzymki paulin o. Krzysztof Wendlik zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus narodził się w świecie naznaczonym "niemocą, a niekiedy przemocą i egzystencjalną pustką".

"Niech Serce Jezusa, które jest źródłem nadziei, pozwoli nam z ufnością pokonywać codzienne trudy życia i wspólnie dbać o przyszłość naszej Ojczyzny" - napisał kierownik pielgrzymki.

Trasa przemarszu WPP liczy około 250 kilometrów. Pątnicy pokonają ją w dziewięć dni. Po drodze odwiedzą m.in. sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu, sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia i sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

WPP dotrze na Jasną Górę 14 sierpnia w godzinach popołudniowych, aby 15 sierpnia pątnicy mogli wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

WPP pielgrzymuje nieprzerwanie od 1711 r. Szła nawet w czasach zaborów, podczas wojny i powstania warszawskiego. Nie przeszkodziła jej nawet pandemia COVID-19. W czasie obostrzeń sanitarnych na szlak wyszła oficjalna reprezentacja 60 osób.

Od 25 lipca do 2 sierpnia zapisy na pielgrzymkę będą się odbywać poprzez stronę internetową: https://warszawa.paulini.pl/. 3 i 4 sierpnia będzie można zapisać się stacjonarnie na ul. Długiej 3 w Warszawie - w kościele ojców paulinów w godz. od 13.00 do 20.00; 5 sierpnia w godz. 10.00-20.00 lub na trasie pielgrzymki w punkcie informacji pielgrzymkowej.

Pauliński kościół św. Ducha w Warszawie został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2019 r. Zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza ma on być miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny, modlitwy w intencji życia poczętego i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.

Magdalena Gronek