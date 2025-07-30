Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Za tydzień ze stolicy na Jasną Górę ruszy 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza
rss newsletter facebook twitter

Za tydzień ze stolicy na Jasną Górę ruszy 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza

Pielgrzymi z Warszawy  
Agata Ślusarczyk /Foto Gość Pielgrzymi z Warszawy

Pątnicy szli nawet w czasach zaborów, wojny i powstania warszawskiego.

Reklama

6 sierpnia ze stolicy wyjdzie na Jasną Górę 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza (WPP), jedna z najstarszych w Polsce. Pątnicy szli nawet w czasach zaborów, wojny i powstania warszawskiego. W tym roku pójdą pod hasłem "Serce Jezusa źródło nadziei".

W sierpniu ze stolicy na Jasną Górę wyruszy kilka grup pątników. Najstarszą jest 314. Warszawska Pielgrzymka Piesza, nazywana paulińską. Pierwszy raz wyruszyła w 1717 r., kiedy 20 mężczyzn pod kierunkiem Antoniego Gromadzkiego poszło w pielgrzymce pokutnej, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy.

Pielgrzymi wyruszą ze stolicy 6 sierpnia z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia po mszy św., której będzie przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. W tym roku będzie towarzyszyło im hasło "Serce Jezusa źródło nadziei".

W słowie do pielgrzymów kierownik pielgrzymki paulin o. Krzysztof Wendlik zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus narodził się w świecie naznaczonym "niemocą, a niekiedy przemocą i egzystencjalną pustką".

"Niech Serce Jezusa, które jest źródłem nadziei, pozwoli nam z ufnością pokonywać codzienne trudy życia i wspólnie dbać o przyszłość naszej Ojczyzny" - napisał kierownik pielgrzymki.

Trasa przemarszu WPP liczy około 250 kilometrów. Pątnicy pokonają ją w dziewięć dni. Po drodze odwiedzą m.in. sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu, sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia i sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

WPP dotrze na Jasną Górę 14 sierpnia w godzinach popołudniowych, aby 15 sierpnia pątnicy mogli wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

WPP pielgrzymuje nieprzerwanie od 1711 r. Szła nawet w czasach zaborów, podczas wojny i powstania warszawskiego. Nie przeszkodziła jej nawet pandemia COVID-19. W czasie obostrzeń sanitarnych na szlak wyszła oficjalna reprezentacja 60 osób.

Od 25 lipca do 2 sierpnia zapisy na pielgrzymkę będą się odbywać poprzez stronę internetową: https://warszawa.paulini.pl/. 3 i 4 sierpnia będzie można zapisać się stacjonarnie na ul. Długiej 3 w Warszawie - w kościele ojców paulinów w godz. od 13.00 do 20.00; 5 sierpnia w godz. 10.00-20.00 lub na trasie pielgrzymki w punkcie informacji pielgrzymkowej.

Pauliński kościół św. Ducha w Warszawie został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2019 r. Zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza ma on być miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny, modlitwy w intencji życia poczętego i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.

Magdalena Gronek 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.07.2025 08:14

TAGI| KOŚCIÓŁ, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy | Hiszpania: Pożar w katedrze Mezquita w Kordobie | Abp Galbas: pielgrzymka to nie wakacyjna przygoda czy życiowy challenge | 100. rocznica wstąpienia św. Faustyny do klasztoru przy Żytniej w Warszawie | Hiszpania: Spadek praktyk religijnych w kraju
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Lubimy się dzielić?

Maria Sołowiej

Lubimy się dzielić?

Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.

Za piecem u Pana Boga

Andrzej Macura

Za piecem u Pana Boga

Nie, tak dobrze to jeszcze nie jest. Ale jakiś przedsmak...

Lubię wracać...

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lubię wracać...

Widok z góry zmienia perspektywę. To, co na dole wydawało się wielkie, przytłaczające wręcz swoją bryłą, widziane ze szczytu nie jest nawet pudełkiem zapałek.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawka w KIjowie

Wspólne oświadczenie KE i sześciu państw Europy w sprawie Ukrainy

Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.

Szczęśliwi, bo zdobyli coś do jedzenia

Strefa Gazy: 18 zabitych w atakach Izraela

Izrael zapowiedział w piątek rozszerzenie ofensywy.

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

Iran jest przeciwny rozbrojeniu libańskiego Hezbollahu

" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".

W Strefie Gazy

Przeciw planom Izraela ws. Strefy Gazy

Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.

Po pożarze w katedrze w Kordobie

W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy

Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.

LIban, okolice Tyru

Liban: Wybuch poczas rozminowywania składu broni Hezbollahu

Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.

Od pierwszego do pierwszego...

Rząd zapowiada wyciągnięcie konsekwencji: PiS wskazuje, że to jedna z największych afer

Głośno o pieniądzach z KPO.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski rozmawiał z liderami Francji, W. Brytanii, Danii, Estonii, Finlandii i Hiszpanii

W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.

Donald Trump

Iran: Nie zgodzimy się na utworzenie "szlaku Trumpa"

Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Bp Solarczyk informuje o zarzutach postawionych nominowanemu na biskupa ks. Dukielskiemu

Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.

W ogrodzie przy kościele św. Floriana

Kraków: Startuje akcja otwierania kościelnych i klasztornych ogrodów

W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".

Karol Nawrocki, prezydent RP

Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu

Do spotkania miałoby dojść 3 września.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Niedziela
dzień
28°C Niedziela
wieczór
23°C Poniedziałek
noc
17°C Poniedziałek
rano
wiecej »

Reklama

 