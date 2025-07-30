Hiszpania: Spadek praktyk religijnych w kraju  

W Hiszpanii obserwuje się wyraźny spadek praktyk religijnych i powołań do stanu duchownego - wynika z raportu "Demografia Kościoła katolickiego u progu trzeciego tysiąclecia" przygotowanego przez hiszpańskie Centrum Studiów, Szkolenia i Analizy Społecznej (CEFAS).
"Kościół katolicki w Hiszpanii stoi w obliczu gwałtownego spadku liczby powołań, praktyk religijnych i sakramentów, podczas gdy odgrywa istotną rolę w edukacji, opiece społecznej i kulturze" - napisano w podsumowaniu raportu.
W ostatnich dekadach liczba katolików w Hiszpanii wyraźnie się zmniejszyła. Według danych Centrum Badań Socjologicznych (CIS) z kwietnia br. 55,5 proc. Hiszpanów deklaruje się obecnie jako katolicy, ale tylko 18,7 proc. to katolicy praktykujący. W ciągu ostatniego półwiecza liczba wiernych spadła o około 40 punktów procent.
Według raportu, który we wtorek omawiały hiszpańskie media, obecnie tylko 18 proc. zawieranych związków to małżeństwa religijne. Pierwszy raz liczba ślubów cywilnych przewyższyła religijne w 2008 r., a autorzy opracowania tak szybkie tempo zmian tłumaczą m.in. masowym napływem do Hiszpanii niekatolickiej ludności.
Spada również liczba ochrzczonych dzieci: o ile przed ćwierćwieczem sakrament otrzymywało 72 proc. wszystkich nowo narodzonych dzieci, to w 2023 r. ochrzczono ich ponad 152 tys., czyli 47,6 proc. Do pierwszej Komunii św. w 2023 r. przystąpiło nieco ponad 35 proc. dzieci, czyli o ponad 10 punktów proc. mniej niż w 2017 roku.
W Hiszpanii brakuje również księży, a liczba nowych powołań do stanu kapłańskiego spada. Według danych, w 2023 r. było niemal 15,3 tys. aktywnych duchownych, o 40 proc. mniej niż w 1971 r. Wyraźnie wzrósł też średni wiek księży.
W roku akademickim 2023-24 w całym kraju przyjęto tylko 143 seminarzystów i wyświęcono 79 nowych kapłanów. W 1965 r. było ponad 8 tys. wyższych seminarzystów, dziś jest ich jedynie 950 - przytacza dane raportu kataloński dziennik "La Vanguardia".
W innym wtorkowym artykule gazeta poinformowała, że z powodu braku powołań działające od końca XVI w. seminarium w Barcelonie zamknie swoje bramy, a 28 seminarzystów, którzy przygotowywali się tam do stanu kapłańskiego, zostanie przeniesionych.
Mimo spadku praktyk religijnych i powołań w Hiszpanii, Kościół katolicki wciąż odgrywa ważną rolę społeczną w tym w działalności charytatywnej i edukacyjnej - wynika z cytowanego raportu. W 2,5 tys. szkół katolickich uczy się ponad 1,5 mln uczniów, a na 17 katolickich uniwersytetach kształci się 148 tys. studentów.
