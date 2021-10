XVIII Konkurs Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina rozpoczęty  

Konkurs odbędzie się w dniach 2 do 23 października. Przesłuchania uczestników I etapu potrwają od 3 do 7 października. Do II etapu jury dopuści nie więcej niż 40 pianistów.

Podczas koncertu Juliana Awdiejewa (zwyciężczyni z 2010 r.) z Kwartetem Belcea wykonali Kwintet fortepianowy Roberta Schumanna. Koncert na 4 fortepiany i smyczki Jana Sebastiana Bacha wykonało czterech laureatów konkursu: Julianna Awdiejewa, Dang Thai Son (I nagroda, 1980 r.), Kevin Kenner (II nagroda, 1990 r.) i Philippe Giusiano (II nagroda, 1995 r.) oraz połączone kwartety: Belcea i Simply Quartet z kontrabasistą Krzysztofem Firlusem. III Koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena zagrał Seong-Jin Cho z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

Na koncercie obecni byli m.in. przedstawiciele władz - minister kultury Piotr Gliński, wiceminister kultury Jarosław Sellin, prezydencki minister Wojciech Kolarski; członkowie jury konkursu np. Katarzyna Popowa-Zydroń; szefowie zarządów mediów publicznych: prezes TVP Jarosław Kurski i prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Koncertu słuchał też szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Obecni byli również dziennikarze i krytycy muzyczni m.in. szefowie radiowej dwójki Małgorzata Małaszko-Stasiewicz i Jacek Hawryluk oraz krytyk muzyczna "Polityki" Dorota Szwarcman.

Na inauguracyjny koncert przybyli również melomani z różnych regionów Polski. Wiele osób, jak np. grupa kobiet z Poznania, przyjechało na kilka dni do Warszawy, aby słuchać konkursowych zmagań. Niektórzy słuchacze śledzą Konkurs Chopinowski od lat.

"Ja akurat jestem najbardziej zainteresowany autografami, które zbieram od 50 roku. Mam przy sobie nawet katalog autorstwa Waldorffa, w którym właśnie mam wpisy" - mówił PAP jeden ze słuchaczy. Pokazując PAP autografy Marthy Argerich, Arthur Moreira-Limy opowiadał, że ma wszystkie autografy laureatów konkursu od 1950 roku. Część z nich zdobył sam, a pozostałe kupił na aukcjach.

O wyrobieniu muzycznym publiczności świadczył również fakt, że słuchacze nie klaskali pomiędzy częściami utworów, chociaż czasami zdarzały się kaszel i pochrząkiwania.

Zobacz też: Pojedynek na fortepiany

Zdaniem wicepremiera, szef MKDNiS Piotra Glińskiego Konkurs Chopinowski "to jest największe wydarzenie kulturalne w Polsce, na pewno w tej chwili także największe kulturalne wydarzenie na świecie" - ocenił w rozmowie z dziennikarzami, dodając, że sobotnią inaugurację uświetnia "pięcioro najwybitniejszych wykonawców Chopina" - laureatów poprzednich konkursów. Podkreślił też, że konkurs będzie przebiegał bezpiecznie - z zachowaniem rygorów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

Minister przypomniał też, że Fryderyk Chopin i jego muzyka są największą polską marką. "Gdzieś tam ekonomiczni wyliczają, że marka Chopina jest warta 300 mld złotych. Ja myślę, że ona jest warta znacznie więcej i nie tylko złotych, ale euro, dolarów - wszelkich pieniędzy świata" - powiedział Gliński. Przypomniał też, że są "wspaniałe instytucje", które promują Chopina i dbają o pamięć o nim - jak zaznaczył - największym artyście polskim w historii.

W niedzielę rozpoczynają się przesłuchania konkursowe. Jako pierwsza zagra Xuanyi Mao z Chin. Do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym zakwalifikowano 87 pianistów, w tym 16 osób reprezentujących Polskę. W przesłuchaniach, które odbywały się w dniach 12-23 lipca w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie, brało udział prawie 160 muzyków. Wśród pianistów zakwalifikowanych do konkursu głównego przez Jury Eliminacji znalazło się: 22 Chińczyków, 14 Japończyków, 16 Polaków, 7 obywateli Korei Południowej, 6 Włochów, a także reprezentanci Armenii, Tajwanu, Kanady, Kuby, Łotwy, Tajlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Wietnamu.

Polacy zakwalifikowani w drodze eliminacji to Aleksandra H. Dąbek, Joanna Goranko, Mateusz Krzyżowski, Jakub Kuszlik, Julia Łozowska, Tomasz Marut, Zuzanna Pietrzak, Aleksandra Świgut, Marcin Wieczorek, Andrzej Wierciński oraz Viet Trung Nguyen reprezentujący Wietnam i Polskę.

Regulamin Konkursu Chopinowskiego dopuszcza zakwalifikowanie laureatów niektórych (ściśle w nim określonych) konkursów pianistycznych do udziału w przesłuchaniach konkursowych z pominięciem etapów kwalifikacyjnego oraz eliminacji. Będzie to pięciu Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Pawlak; dwóch pianistów ze Stanów Zjednoczonych: Evren Ozel oraz Avery Gagliano, Japończyk Tomoharu Ushida i Yutong Sun z Chin.

Poprzedni Konkurs Chopinowski, odbył się w 2015 r. Zwyciężył w nim Seong-Jin Cho, drugie miejsce zajął Charles Richard-Hamelin, a trzecie zajęła Kate Liu. Na dalszych miejscach znaleźli się kolejno: Eric Lu, Tony Yike Yang i Dimitry Shishkin.

Zobacz też: Śmiech spod wieka fortepianu

Jak podał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, powołując się na sondaż CBOS, w mediach przebieg konkursu śledziło 29 proc. Polaków. Gdyby wszyscy słuchacze aktywni w październiku 2015 r. jednolicie głosowali w wyborach parlamentarnych, zdobyliby bezwzględną większość w polskim parlamencie.

Całość Konkursu będzie transmitować Program Drugi Polskiego Radia - od uroczystej inauguracji aż po koncert laureatów. Koncerty będą wzbogacone o informacje, relacje, rozmowy z ekspertami.

Program Drugi będzie także emitował archiwalne nagrania konkursów. Komentarze eksperckie będzie można usłyszeć również na antenie Polskiego Radia Chopin, które dostępne jest w internecie i cyfrowym systemie DAB+. W specjalnym serwisie multimedialnym konkurschopinowski.polskieradio.pl będzie można znaleźć wszystkie koncerty konkursu i związane z nim informacje oraz audycje chopinowskie ze wszystkich programów Polskiego Radia. Codzienne chopinowskie pasma programów zaplanowały oprócz Dwójki główne anteny PR: Jedynka, Trójka i Czwórka.

Podczas Koncertu Laureatów - w czwartek 21 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej prezes Polskiego Radia wręczy nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. To wyróżnienie jest przyznawane przez publicznego nadawcę radiowego już od I Konkursu - w 1927 r.