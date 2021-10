Franciszek: Synod to spotkanie, słuchanie, rozeznanie  

Na wstępie Ojciec Święty nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mk 10, 17-30) i podkreślił, że Bóg niestrudzenie towarzyszy człowiekowi na drogach życia. W tym kontekście postawił pytanie, czy wspólnota chrześcijańska ucieleśnia styl Boga, który „kroczy przez dzieje i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi podjąć przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy schronić się w wymówkach typu «nie potrzeba» i «zawsze tak to robiliśmy«?”. Podkreślił, że proces synodalny kieruje się trzema czasownikami: spotkanie, słuchanie, rozeznawanie.

O co chodzi w nowej formule Synodu Biskupów?

Franciszek wskazał, że chrześcijanie powinni naśladować Pana Jezusa, który widząc bogatego młodzieńca jest gotów na spotkanie. On wie, że spotkanie może zmienić życie. „Także i my, rozpoczynający ten proces synodalny jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania. Nie chodzi o organizowanie spotkań teoretycznych, lecz przede wszystkim poświęcanie czasu na spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. Papież zaapelował o otwartość, odwagę, bo często w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, którymi mamy podążać. „Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez sztuczek” – stwierdził Ojciec Święty.

Przeczytaj także:

Następnie Franciszek zwrócił uwagę na konieczność słuchania, będącego niezbędnym warunkiem każdego autentycznego spotkania. Kiedy słuchamy sercem, druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana, ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach i drodze duchowej – przypomniał papież. „Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu i narodu. A także wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed nami stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie blokujmy się w naszych pewnikach. Posłuchajmy się nawzajem” – zaapelował Ojciec Święty.

Polecamy felieton: As z rękawa - Marek Jurek:

Dokąd pójdzie synod?

Franciszek wskazał ponadto, że Synod jest procesem rozeznania duchowego, którego dokonuje się na adoracji, w modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. „Kieruje ono proces synodalny, aby nie był on kościelnym »zjazdem«, konferencją naukową czy kongresem politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia prowadzonym przez Ducha Świętego. W tych dniach Jezus wzywa nas, tak jak to uczynił z bogatym człowiekiem w Ewangelii, do ogołocenia się, do pozbycia się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorców duszpasterskich; do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić” – powiedział papież kończąc swą homilię.

Przeczytaj także:

Prof. Bańka: synod ma sprawić, że staniemy się aktywnymi członkami Kościoła

Pełny tekst papieskiego rozważania na następnej stronie