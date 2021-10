We wzruszających słowach papież senior Benedykt XVI złożył kondolencje z powodu śmierci austriackiego zakonnika i historyka Kościoła o. Gerharda Winklera OCist. "Wiadomość o śmierci o. Winklera głęboko mnie dotknęła" - napisał Benedykt XVI w liście do opata Reinholda Dessla, opublikowanym przez cysterskie opactwo Wilhering w Górnej Austrii. "Spośród wszystkich kolegów i przyjaciół był mi najbliższy. Jego pogoda ducha i głęboka wiara zawsze mnie ujmowały. Teraz przybył w zaświaty, gdzie jestem pewien, że wielu przyjaciół już na niego czekało. Mam nadzieję, że wkrótce do nich dołączę" - napisał papież senior w liście datowanym na 2 października br.