Jeszcze w tym roku w Polsce skuteczny lek na covid  

Molnupiravir to lek doustny z przeznaczeniem do stosowania w warunkach domowych. Tabletka produkowana przez koncern Merck jest pierwszym na świecie tego rodzaju lekiem przeciw covid-19, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji (m.in. w Wielkiej Brytanii i USA). W Unii Europejskiej lek nie jest jeszcze zatwierdzony, ale pomyślne zakończenie procedury dopuszczenia preparatu jest spodziewane w najbliższym tygodniu. Europejska Agencja Leków (EMA) najprawdopodobniej wyda rekomendację, by kraje członkowskie UE mogły same dopuszczać lek do warunkowego stosowania na swoim terenie.

Do Polski pierwsze dostawy Molnupiraviru powinny trafić około połowy grudnia. "Mamy już zakontraktowane dostawy" - potwierdza rzecznik resortu zdrowia w rozmowie z RMF FM. Polska jest jednym z pierwszych europejskich państw, które podpisały kontrakt na dostawy. Na razie chodzi o nieduże ilości - kilkudziesięciu tysięcy dawek. Dla porównania - Wielka Brytania zawarła umowę na tabletki wystarczające na 480 tys. cykli leczenia (cykl leczenia to 10 tabletek - podawanych dwa razy dziennie).

Molnupiravir jest przeznaczony do domowego leczenia pełnoletnich osób z lekkim lub umiarkowanym przebiegiem choroby, u których występuje przynajmniej jeden czynnik ryzyka ciężkiej postaci choroby. Cykl leczenia trwa 5 dni, w czasie których pacjent przyjmuje dwie tabletki dziennie - jedną rano, drugą wieczorem.

Coraz bliżej zastosowania kolejnych leków

Poza molnupiravirem trwają zaawansowane badania nad kolejnymi lekami przeciw covid-19.

"Z 82 najbardziej obiecujących kandydatów na leki dla chorych na COVID-19 Komisja Europejska wybrała 10 produktów najbardziej zaawansowanych w procedurach rejestracyjnych. Chociaż szczepienie oferuje najlepszy sposób na zakończenie pandemii i powrót do normalnego życia, to potrzebne są leki na COVID-19 do leczenia osób zakażonych, które np. po szczepieniu nie uzyskały zadawalającej odporności" - wyjaśnia na łamach serwisu Naukawpolsce.pap.pl dr n. farmaceutycznych Leszek Borkowski.