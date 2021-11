Pierwsza OKSSa za nami  

Znamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej. Spośród ponad 530 zgłoszonych prac jury wybrało 35. Można je obejrzeć do wtorku (30 listopada) od godz. 12 do 18 w sali "Kamienica" w Concordia Design Wrocław na Wyspie Słodowej 7.

Pomysł na OKSSa zrodził się w 2018 roku, gdy powstawała Fundacja Maria i Marta. - Myśleliśmy o tym, jak znaleźć artystów zajmujących się sztuką sakralną i doszliśmy do wniosku, że najłatwiej będzie zachęcić ich, by sami się do nas zgłosili. I to się udało - mówi Piotr Marek, prezes fundacji. - Przyznaje, że wcześniej organizował konkursy fotograficzne związane z architekturą. - Te doświadczenia teraz bardzo się przydały.

Miniatury zwycięskich prac i uzasadnienia jurorów możesz zobaczyć na kolejnych stronach artykułu.

Tematem przewodnim pierwszej edycji konkursu było "Macierzyństwo Maryi". Wybór nie był przypadkowy. - Szukaliśmy wizerunków Maryi w stanie błogosławionym, gdy moja żona była w ciąży. Znaleźliśmy kilka, ale uznaliśmy, że trochę ich jednak brakuje. Dlatego postanowiliśmy zaproponować realizację uczestnikom konkursu takiego właśnie zagadnienia. Temat konkursu objął ostatecznie również inne etapy życia Maryi oraz różnorodne odsłony jej roli i tożsamości jako Matki, ale uznaliśmy, że macierzyństwo Maryi to dobre hasło, temat nawiązujący między innymi właśnie do początków życia Jezusa i początku Nowego Testamentu, a więc dobre również na początek naszego konkursu - wyjaśnia.

Tegoroczne wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym etapie zgłoszonych zostało ponad 530 prac. - Wiele z nich prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny - mówi P. Marek. Jury miało więc niełatwe zadanie, by wybrać 35 najlepszych propozycji do drugiego etapu i do wystawy pokonkursowej. - Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tak wiele osób - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Na pewno jest to efekt dobrej promocji i obecności w różnych mediach, ale także atrakcyjnych nagród. Przypomnę, że zwycięzca otrzymał 15 tys. zł. - dodaje.

Tak wiele zgłoszeń do konkursu pokazało jeszcze jedną ważną rzecz. - Artystów, którzy tworzą współczesną sztukę sakralną bardzo dobrej jakości jest wielu, ale nie są oni znani i eksponowani. Często nie funkcjonują w przestrzeniach sakralnych, które znamy, ale na przykład w internecie. Dzięki konkursowi udało się ich pokazać - zaznacza. Oczywiście nie bez znaczenia jest również zdanie uczestników, a ci wielokrotnie podkreślali w rozmowach z organizatorami, jak cenną, dobrą, inspirującą i potrzebną inicjatywą jest OKSSa.

P. Marek dodaje, że prace, które wpłynęły na konkurs, były bardzo zróżnicowane pod względem podejścia do tematu, ale też wykorzystywanych technik. - Jest malarstwo, są grafiki komputerowe, jest też jedna praca na tkaninie. To wszystko można zobaczyć na wystawie pokonkursowej - wylicza.

Celem konkursu, poza promocją artystów i ich dzieł, jest też efekt długofalowy. - Na ten moment chcemy zorganizować kilka kolejnych edycji i pokazać je w przestrzeni publicznej podczas różnych wystaw. Przez konkurs chcemy też wspierać artystów, a docelowo liczymy na to, że będzie on miał przełożenie na zagospodarowywanie użytkowych przestrzeni sakralnych - zaznacza. - Na razie jednak skupiamy się na mniejszych inicjatywach.

Wyróżnione prace jeszcze tylko przez kilka dni będzie można zobaczyć w Concordia Design Wrocław. To jednak nie jedyna okazja. Jeszcze w grudniu najlepsze prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV-XVI w.” - w dialogu z dziełami z muzealnej kolekcji.

W przyszłym roku planowane są wystawy m.in. w Kielcach i Sosnowcu. - Zapewne znajdziemy jeszcze kilka innych lokalizacji w innych polskich miastach. Aktualności będzie można znaleźć na stronie www.okssa.pl. Tam również można znaleźć listę laureatów oraz miniatury nagrodzonych prac.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków gminy Wrocław.

"Gość Niedzielny" jest patronem medialnym wydarzenia.