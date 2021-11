"Szacujemy, że nadal po stronie białoruskiej nieopodal granicy z Polską znajduje się ok. 3 tys. osób, które mogą próbować nielegalnie przedostać się do naszego kraju" – powiedziała w sobotę w Polsat News Szczepańska.



Wyjaśniła, że obecnie po białoruskiej stronie nie ma koczowisk, jak to miało miejsce wcześniej. "Część cudzoziemców przewożona jest do centrum logistycznego. Obserwujemy sytuację" – oznajmiła.



W ocenie SG w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicach jest spokojnie. Cudzoziemcy są przewożeni z Bruzg (w kompleksie firmy Bremino urządzono tam obozowisko dla migrantów – PAP) w inne miejsca pod granicę celem jej sforsowania. Np. w piątek ponad 100 osób zostało przywiezionych ciężarówkami do linii granicznej w okolicach miejscowości Grudki, gdzie zaatakowali polskie służby i żołnierzy.



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią do końca listopada obowiązuje stan wyjątkowy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.

