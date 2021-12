Papież zakończył wizytę w Grecji  

Ostatnim punktem jego pielgrzymki było spotkanie z młodzieżą w szkole urszulanek na przedmieściach greckiej stolicy.

Podczas 35. zagranicznej podróży odwiedził także Cypr. To była jego trzecia wizyta w tym roku, po pielgrzymkach do Iraku w marcu oraz do Budapesztu i na Słowację we wrześniu.

Na razie nieznane są dalsze plany pielgrzymkowe Franciszka, który 17 grudnia skończy 85 lat.