Niedzielski: Szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu  

Szef MZ wziął udział w niedzielę w konferencji prasowej przed szpitalem tymczasowym w Opolu.

"My dzisiaj będziemy chcieli upublicznić przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (PZH) raport, który przeanalizował prawdopodobieństwo zgonu u nas, w warunkach polskich, jeśli chodzi o osoby zaszczepione i niezaszczepione" - powiedział Niedzielski.

"Porównanie tych dwóch grup pokazuje, że szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. To są naprawdę dane, które są porażające i niedecydowanie się na szczepienie to naprawdę jest aktem nieodpowiedzialności i wobec siebie, i wobec swoich najbliższych, i osób z otoczenia" - dodał szef resortu zdrowia. W jego ocenie "60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie."

Badania potwierdziły 24 991 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 571 osób z COVID-19 - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. - To pierwszy dzień, gdy obserwujemy wyraźny spadek liczby zakażeń w skali całej Polski, ale ta informacja jeszcze nie przesądza o zamianie trendu – ocenił Niedzielski.