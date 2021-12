– Będziemy wspominać stan wojenny, dopóki będą trwać krzywdy z tego okresu – powiedział w Radiu eM dr Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału IPN w Katowicach, przed 40 laty najmłodszy internowany. Zachęcił do zapalenia wieczorem w oknie świecy, czyli światła wolności. Dziś (13.12) 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Andrzej Sznajder: Będziemy wspominać stan wojenny, dopóki będą trwać krzywdy z tego okresu



Dr Andrzej Sznajder zaznaczył, że do dziś wiele osób boryka się ze skutkami złamanych przez komunistów w stanie wojennym karier, czy dramatów rodzinnych, które często są przemilczane. Zachęcił do zapalenia dziś (13.12) o godz. 19.30 świecy w ramach prowadzonej od lat akcji „Zapal Światło Wolności”. Podkreślił, że dziś my, jako obywatele wolnego świata, możemy w ten sposób dać znać, że pamiętamy o cierpieniu tych, którzy żyją w zniewoleniu.

Gość Radia eM przypomniał wydarzenia sprzed 40 lat, kiedy to na początku 1982 roku został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa za udział w młodzieżowej organizacji sprzeciwiającej się stanowi wojennemu i osadzony początkowo w areszcie w Katowicach, a potem w ośrodku internowanych w Zabrzu-Zaborzu. W panującej tam wśród internowanych atmosferze, jak powiedział, poczuł, czym naprawdę jest solidarność.

Odnosząc się do rocznicowej konferencji naukowej „Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim“, dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wskazał na wciąż niepełną wiedzę o wydarzeniach tamtego okresu i prowadzonych w związku z tym badaniach historyków. Konferencja odbywa się dziś (13.12) w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10.

Dr Sznajder zwrócił też uwagę na kolejną, właśnie uruchamianą zakładkę w serwisie internetowym „Twarze Solidarności”, tym razem poświęconą górnikom poległym podczas pacyfikacji KWK Wujek.