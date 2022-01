Pamięć o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa to zabezpieczenie dla zdrowej wiary – powiedział prof. Jan Grosfeld podczas konferencji prasowej przed XXV Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Choć, jak podkreślił, wydawać by się mogło, że w obchody tego Dnia angażuje się jedynie grupka entuzjastów, przynosi on owoce w postaci coraz większego wzajemnego otwarcia po obu stronach. – Sednem wspólnoty, która łączy chrześcijan i Żydów – jest nadzieja, oczekiwanie – powiedział profesor.