Sri Lanka: Lankijczycy modlą się 1000 dni po zamachach  

1000 dni po zamachach z 2019 roku w Sri Lance Kościół wciąż apeluje o prawdę i sprawiedliwość dla 279 zabitych osób. Dzień upamiętniający atak z Niedzieli Wielkanocnej przebiega dziś pod hasłem „Panie, niech moje wołanie dotrze do Ciebie”. Do wspólnej modlitwy podczas liturgii pamięci w narodowej Bazylice Matki Bożej Lankijskiej w Tewatta, zaprosił Lankijczyków arcybiskup Kolombo, kard. Malcolm Ranjith.

21 kwietnia 2019 r. zamachowcy należący do jednej z grup islamskich ekstremistów (National Thowheed Jamath) uderzyli w trzy kościoły i trzy luksusowe hotele. Zginęło co najmniej 279 osób, w tym 37 obcokrajowców, a 500 zostało rannych. Nadal nie ustalono prawdy o masakrze.

Kard. Ranjith zaprosił księży, zakonnice i świeckich, aby modlić się o prawdę i sprawiedliwość wobec ofiar. Do zaproszenia przyłączył się biskup pomocniczy Kolombo, Anton Ranjith, podkreślając, że w tym krytycznym momencie, który przeżywa cały kraj, konieczne jest umocnienie wiary i zwrócenie się do Matki Bożej, aby wstawiła się za ludem i obdarzyła go ochroną i nadzieją.

Arcybiskup Kolombo wielokrotnie wyrażał niezadowolenie całego episkopatu ze sposobu prowadzenia śledztwa, kilka miesięcy po przedstawieniu końcowego raportu prezydenckiej komisji śledczej. Prace przebiegały powoli i nadal brakuje informacji na temat zleceniodawców ataku oraz dlaczego nie udało się zapobiec masakrze. 8 stycznia na seminarium internetowym dla Lankijczyków mieszkających w Europie kard. Ranjith stwierdził, że z zamachami wiąże się spisek, a niektórzy politycy starają się zataić prawdę.