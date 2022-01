Były szef CBA Paweł Wojtunik poinformował, że po tym, gdy ktoś podszył się pod jego numer, zadzwonił do jego córki i powiedział, że jej tata nie żyje, zawiadomił prokuraturę w sprawie włamania na jego telefon komórkowy. Dodał, że on i córka zeznawali już. Zapowiedział, że zrobi wszytko, by znaleźć sprawców.