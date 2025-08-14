Lekarze bez Granic: cholera w Darfurze

Co najmniej 40 osób zmarło w ciągu tygodnia na cholerę w regionie Darfuru na zachodzie ogarniętego wojną Sudanu - poinformowała w czwartek organizacja Lekarze bez Granic (MSF). "Oprócz wojny Sudańczycy borykają się obecnie z najgorszą epidemią cholery w swym kraju od wielu lat" - podkreśliła MSF. Tylko w regionie Darfuru specjaliści MSF udzielili w ubiegłym tygodniu pomocy ponad 2300 pacjentom i zanotowali 40 zgonów z powodu cholery.

Od lipca zeszłego roku w Sudanie zarejestrowano około 100 tys. przypadków cholery - zaznaczyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), podkreślając, że choroba ta rozprzestrzenia się "we wszystkich prowincjach Sudanu".

Według ONZ w Sudanie trwa "największy kryzys humanitarny świata", spowodowany toczącą się od ponad dwóch lat wojną domową, w której zginęły już dziesiątki tysięcy osób, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia miejsc zamieszkania. Walki niemal uniemożliwiają dostarczanie pomocy humanitarnej, a pora deszczowa w sierpniu może jeszcze pogorszyć sytuację. (PAP)

