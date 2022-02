Franciszek: Być dobrze poinformowanym to prawo człowieka  

Podczas spotkania w Watykanie z grupą "Catholic fact-checking" papież podkreślił, że należy zapewnić poprawne informacje przede wszystkim tym, którzy są najsłabsi i mają najmniej środków.

Zaapelował do pracowników mediów, by zawsze poszukiwali prawdy i nie ustawali w wysiłkach na rzecz weryfikowania informacji oraz by przedstawiali dane w sposób właściwy.

"Poszukiwanie prawdy nie może być nagięte do optyki komercyjnej, do interesów możnych, wielkich interesów ekonomicznych. Działać razem na rzecz prawdy oznacza poszukiwać antidotum na algorytmy, zaprojektowane po to, by maksymalnie zwiększyć komercyjną dochodowość; trzeba krzewić ideę społeczeństwa poinformowanego, sprawiedliwego, zdrowego i zrównoważonego" - powiedział Franciszek.

Ostrzegł, że bez "etycznej korekty" algorytmy te "tworzą środowiska ekstremizmu i prowadzą ludzi ku niebezpiecznej radykalizacji".

"Antidotum na wszelki typ fałszerstwa jest oczyszczenie się przez prawdę" - wskazał papież.

Wyraził przekonanie, że należy zapewniać poprawne informacje na temat szczepień przeciwko Covid-19, ale bez - jak to ujął - "wykopywania rowów" i "tworzenia getta".

"Fake newsy trzeba zwalczać, ale zawsze należy szanować osoby" - podkreślił.

Franciszek położył nacisk, że zadaniem dziennikarza katolickiego jest "budowanie mostów" i szukanie prawdy, a nie dążenie do konfrontacji i przyjmowanie postawy wyższości.