"Bez was nie można zrozumieć Kościoła"  

„Bez kobiet konsekrowanych nie można zrozumieć Kościoła” – podkreśla Franciszek w intencji modlitewnej na luty, zachęcając w tym miesiącu do szczególnej modlitwy właśnie za nie. Prosi kobiety konsekrowane, by się nie zniechęcały, nawet wówczas, gdy są niesprawiedliwie traktowane. „Dziękuję za to kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie” – mówi Papież.

„Zachęcam wszystkie kobiety konsekrowane do rozeznania i wyboru tego, co jest odpowiednie dla ich misji w obliczu wyzwań świata, w którym żyjemy. Wzywam je do kontynuowania pracy i wspierania ubogich, zepchniętych na margines, wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez handlarzy ludźmi; szczególnie proszę je o zaangażowanie w tej sprawie – mówi Ojciec Święty w intencji modlitewnej na luty. – Módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno Bożej miłości i współczucia. Zachęcam je do walki, gdy w niektórych przypadkach są niesprawiedliwie traktowane, nawet w Kościele; gdy ich służba, tak wielka, jest sprowadzana do służalczości. I to czasem przez ludzi Kościoła. Nie zniechęcajcie się. W dalszym ciągu ukazujcie dobroć Boga poprzez dzieła apostolskie, które wykonujecie. Ale przede wszystkim przez świadectwo konsekracji. Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności. Dziękuję za to kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie.“