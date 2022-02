Dzwon z Polski "Głos Nienarodzonych" zabrzmi w Ekwadorze

Fundacja ŻYCIU TAK PAPIEŻ POŚWIĘCIŁ DZWONY Z POLSKI, KTÓRE ZABRZMIĄ NA UKRAINIE I W EKWADORZE W OBRONIE ŻYCIA



Fundacja ŻYCIU TAK ma na swoim koncie już trzy dzwony „Głos Nienarodzonych”. Pierwszy z nich powstał jeszcze w 2020 r. i był odpowiedzią jej wiceprezesa Bogdana Romaniuka na informację o liczbie dzieci nienarodzonych zabijanych każdego roku.

„Ponad 42 miliony dzieci, co roku zostaje zabitych na świecie w wyniku aborcji. Po przeczytaniu tej informacji na jednym z portali internetowych w grudniu 2019 roku, zaproponowałem zarządowi Fundacji ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wykonanie dzwonu w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu” – relacjonował wiceprezes Romaniuk.

Pierwszy dzwon Fundacji również został poświęcony przez papieża Franciszka; ma swoją bazę w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na Podkarpaciu, ale bierze udział w różnorodnych wydarzeniach pro-life w całej Polsce, m.in. w marszach za życiem.

W piątek 8 października 2021 r. w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odbyła się uroczystość odlania (narodzin) dwóch kolejnych dzwonów „Głos Nienarodzonych”, tym razem dla Ekwadoru i Ukrainy. Zostały one poświęcone przez papieża Franciszka 27 października na Placu św. Piotra w Rzymie. Ukraina i Ekwador same zwróciły się do Fundacji z prośbą o sporządzanie dla nich dzwonów „Głos Nienarodzonych”. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz abp Luis Cabrera Herrera z Ekwadoru wystąpili do papieża z prośbą o ich poświęcenie.

„Bardzo cieszymy się jako Fundacja ŻYCIU TAK im. Niepokalanego Poczęcia NMP, że inicjatywa rozszerza się” – powiedział w ubiegłym roku Bogdan Romaniuk w rozmowie z Family News Service.



Bazą dla dzwonu dla Ukrainy jest parafia św. Jana Pawła II we Lwowie, gdzie posługuje ks. Grzegorz Draus. Drugi natomiast znalazł swoje miejsce docelowe w ekwadorskiej archidiecezji Guayaquil.



Z okazji uroczystości wprowadzenia dzwonu „Głos Nienarodzonych” do katedry w Guayaquil przygotowano specjalne breloczki przedstawiające miniaturową wersję dzwonu. Widoczny jest napis zaczerpnięty z encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium Vitae”: „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu!”.



Fundacja ŻYCIU TAK ma siedzibę w Rzeszowie. Poprzez różnorodne inicjatywy i projekty aktywnie przypomina o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Jedną z najważniejszych inicjatyw są właśnie dzwony „Głos Nienarodzonych”.



Więcej informacji o działalności Fundacji ŻYCIU TAK oraz dzwonach „Głos Nienarodzonych”, a także zdjęcia z uroczystości ich odlania i poświęcenia można znaleźć na stronie internetowej zyciutak.pl oraz mediach społecznościowych.