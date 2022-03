"Dzisiaj jest siódmy dzień wojny. W tym dniu, 2 marca 2022 r., na wezwanie Ojca Świętego papieża Franciszka, cały świat jednoczy się w modlitwie i poście o pokój na Ukrainie" – powiedział abp Szewczuk.

Zwierzchnik UKGK zaznaczył, że „dziś jest szczególny dzień, ponieważ czujemy, że nie jesteśmy sami w naszych kłopotach, chociaż wojna trwa. Nasz Żytomierz został zbombardowany tej nocy. Nadal ostrzeliwane są nasze miasta i wsie. Szczególnie martwimy się o Charków, Sumy, Czernihów, Chersoń i inne ukraińskie miasta, które są oblężone, gdzie już teraz występuje duży niedobór żywności i leków i trudno jest ratować miejscową ludność”.

„Dzisiaj jesteśmy zjednoczeni w modlitwie. Co to znaczy być zjednoczonym w modlitwie? W ostatnich dniach mówiliśmy, że tylko wtedy, gdy będziemy zjednoczeni, będziemy silni i będziemy w stanie przetrwać w tej wojnie. Jedność jest siłą ludu. `Boże, daj nam jedność` – głosi hymn narodowy. Jednak jedność w modlitwie jest czymś głębszym. Zjednoczenie się w modlitwie oznacza zmianę życia. Oznacza dzielenie się swoją witalnością z bliźnim, dawanie jej bliźniemu. Aby potem stać się silniejszym dzięki witalności, którą otrzymujemy od tych, którzy jednoczą się ze mną w modlitwie" – powiedział abp Szewczuk.

Zwierzchnik UKGK poinformował, że w tych dniach otrzymał wiele listów z całego świata z zapewnieniem: „Jesteśmy z wami”.

"Dzisiaj tak bardzo potrzebujemy tego wzajemnego umocnienia. Bo ta moc, ta jedność, jest niczym więcej niż mocą i jednością Ducha Świętego. Zjednoczeni w modlitwie, zjednoczeni naszym wewnętrznym życiem duchowym ze światem, realizujemy się jako synowie i córki jedynego Kościoła Chrystusowego, Ciała Chrystusa, którego Głową jest On sam. W tym dniu modlimy się i pościmy razem" – powiedział abp Szewczuk.

Wezwał do postu, ponieważ "przez to będziemy solidaryzować się z tymi, którzy nie mają dziś wystarczającej ilości jedzenia". "Post jest bardzo ważny. Oznacza to pozbycie się wszystkiego, co nas dzieli, co nam przeszkadza, a jednocześnie dzielenie się naszym życiem z innymi. Dlatego ten post dzisiaj jest tak ważny, aby wypędzić tego, kto dzieli – diabła, ducha wojny, ducha śmierci" – powiedział zwierzchnik UKGK.

"Boże, przyjmij nasz post i naszą modlitwę. Boże, połącz nas wszystkich. Niech życie pokona śmierć. I niech wspólna modlitwa całego świata przyniesie pokój Ukrainie" – prosił abp Szewczuk.

